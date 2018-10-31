Меган Маркл и принц Гарри прогулялись по лесу, нежно держась за руки: фото
37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри в рамках последнего дня своего королевского тура посетили город Роторуа.
После двух официальных выходов, герцог и герцогиня Сассекские посетили парк Редвудс Treewalk Rotorua, где прошлись по подвесному мосту и познакомились с историей леса, в котором есть столетние деревья.
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Для прогулки по лесу Меган выбрала очень комфортный look: удобные джинсы с балетками и черную куртку. Принц Гарри был одет в светло-бежевые брюки, черную рубашку и темно-коричневые ботинки.
Меган Маркл и принц Гарри в парке Redwoods Treewalk Rotorua
Меган и Гарри выбрали очень удобные образы
Пара постоянно держалась за руки
Источник: 24 Канал
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