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      Меган Маркл и принц Гарри прогулялись по лесу, нежно держась за руки: фото

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      Меган Маркл іипринц Гарри
      Меган Маркл іипринц Гарри / Getty Images

      37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри в рамках последнего дня своего королевского тура посетили город Роторуа.

      После двух официальных выходов, герцог и герцогиня Сассекские посетили парк Редвудс Treewalk Rotorua, где прошлись по подвесному мосту и познакомились с историей леса, в котором есть столетние деревья.

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      Для прогулки по лесу Меган выбрала очень комфортный look: удобные джинсы с балетками и черную куртку. Принц Гарри был одет в светло-бежевые брюки, черную рубашку и темно-коричневые ботинки.

      Меган Маркл и принц Гарри в парке Redwoods Treewalk Rotorua

      Меган и Гарри выбрали очень удобные образы

      Пара постоянно держалась за руки

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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