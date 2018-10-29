Меган Маркл и принц Гарри уютно позавтракали в Новой Зеландии в повседневных образах: фото

Герцоги Сассекские продолжают свой тур Новой Зеландией и тщательно исследуют природу и культуру страны. Для официальных встреч супруги одели простую повседневную одежду, которая не отмечалась роскошью и пафосом.

Это уже 15 день австралийского тура Меган Маркл и принца Гарри и через 2 дня, 31 октября, пара отправится домой в Лондон. И пока длится их странствие Новой Зеландией, у них была возможность встретиться с сотрудниками организации "Голос надежды", которые помогают справляться молодым людям с депрессией, подавленным состоянием и другими душевными недугами.

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Во время встречи герцоги Сассекские и представители организации, кроме длительного разговора, выпили чай с вкусностями на завтрак. Для встречи Меган надела черные джинсы Outland, водолазку и ботинки на шнуровке Stuart Weitzman, а поверх плеч накинула серый кардиган Club Monaco Ellayne. Принц Гарри в свою очередь примерил серые брюки, свитер поверх темной футболки и светло-коричневые ботинки.

Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии



Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии



Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии



Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии

Впоследствии супруги изменили наряды и одели еще менее заметные образы для встречи в Национальном парке Абель Тасман, где у них была прогулка и разговор с активистами о сохранении природы. Меган Маркл и принц Гарри прогулялись по лесу и местному пляжу, любуясь красотой острова.

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Для выхода герцогиня выбрала теплую спортивную одежду, состоявшую из тех же джинсов и водолазки, а также с черной куртки, зеленого шарфика и белых кроссовок. Принц Гарри тоже добавил к своему предыдущему образу лишь теплую черную куртку. Хоть погода была не совсем благополучной, пара не теряла задора и романтично держалась за руки, прогуливаясь по побережью острова.

Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии



Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии



Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии

Все фото: Getty Images