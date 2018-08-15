Меган Маркл показывает, что они с Гарри равноправны: интервью с психологом

После бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри королевская семья находится под вниманием СМИ и экспертов еще больше, чем было это 2 или 5 лет назад. Приход экс-актрисы и американки в стены королевских владений еще никогда не вызывал столько дискуссий и даже скандалов.

Психологи, эксперты по этикету, каллиграфии и представители монархов часто оценивают поведение и каждый светский выход Меган Маркл на публику. Отклонения от королевского протокола или случайные ошибки потом еще долго вспоминают в прессе и в сети.

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Журналисты LifeStyle 24 решили узнать у эксперта по отношениям, семейного психолога и психотерапевта Романа Мельниченко, что означают ее феминистские жесты на публике, действительно ли она копирует принцессу Диану и почему семья герцогини Сассекской обнародует скандальные заявления о королевском дворе.

У сестры Меган сохранилась детская обида

После новостей о помолвке принца Гарри с Меган семья новоиспеченной герцогини начала поливать грязью ее и королевскую семью. В частности, это касается родственников по отцовской линии. Можете ли вы объяснить такую реакцию? Почему Меган так не "любят" родственники?

У сестры явно психологическая детская травма, связанная еще с тем, что ее первая семья распалась, ведь первый брак у ее отца длился 8 лет, а второй – семь лет. Поэтому у нее сохранилась детская обида и в первую очередь – на новую жену отца, то есть маму Меган. От этой травмы она не избавилась в течение всей своей жизни. И так как у нее родилась сестра от женщины, которую она, наверное, в чем-то обвиняла в детстве, – к примеру, что она забрала у нее маму или папу, – то отсюда и соответствующее отношение к Меган.

Саманта и Меган Маркл (архивное фото)

И когда, будучи в этой травме, она видит, что ее сестра идет вперед, чего-то в жизни добивается, а она скованная болезнью, то конечно она считает, что это несправедливо. Несправедливость детская перешла в уже такую несправедливость этого дня. И ей, возможно, даже иногда кажется, что ее сестра украла ее жизнь, отца, карьеру, веселую семейную жизнь и так далее.

В Гарри идет внутренняя борьба: быть самим собой или следовать протоколу

Начиная с первых официальных визитов, Меган Маркл начала нарушать королевский протокол. По вашему мнению, это может быть старая привычка после ее актерской карьеры или стремление быть лучшей в глазах людей?

Я думаю это больше то, какой она является на самом деле. Она актриса, она модель, она училась быть на публике и быть доступной, соблазнять публику. Поэтому она как профессиональная актриса может это делать на людях. Меган неоднократно упоминала, с самого детства она с отцом ходила на съемочные площадки, поэтому я думаю, что такой открытый способ общения с миром у нее сам по себе является.

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Плюс роль актрисы и модели приучила ее вести себя на публике. И тут скорее уже речь идет не о нарушении протокола, а о создании нового образа, который сегодня ожидает общество.

Меган Маркл общается с народом

Но после бракосочетания с принцем Гарри она до сих пор продолжает нарушать королевские традиции. Почему она пытается оказать такое сопротивление, когда есть установленные правила?

В целом я не могу сказать, что она сопротивляется. Во-первых, у них отношения более равноправные, партнерские, то есть такие, которые есть сейчас в современном мире и именно это они и демонстрируют. В Гарри идет внутренняя борьба: быть самим собой или следовать протоколу. Поэтому, возможно, он тоже хочет, чтобы она следовала протоколу.

Надо время, чтобы и ей, и ему адаптироваться. Поэтому вряд ли здесь сильное сопротивление. Просто еще есть привычка действовать так, как не нужно. Меган и Гарри просто еще ищут свой образ.

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В присутствии королевы не разрешается держаться за руки супружеским парам королевского статуса. Недавно Меган хотела нарушить это правило, но Гарри вовремя забрал руку. О чем может свидетельствовать такой жест?

У Гарри внутри происходит борьба, когда старые патриархальные установки у него уже не работают, но уважение к своей бабушке заставляет его поступать так, как принято. Поэтому и есть такое противоречие: он и хочет быть со своей женой, но перед бабушкой он, конечно, может "пасовать".

Меган Маркл с принцем Гарри на одном приеме с королевой Елизаветой II

Допис, поширений The Shade Room (@theshaderoom) 28 Чер 2018 р. о 4:00 PDT

Я думаю, что Гарри открытый, искренний человек и поэтому для него тоже нормально держаться за руку, целоваться и так далее. Просто в Гарри борется два этих начала.

Время принимать новые правила игры современного мира, – не патриархальные, а партнерские

В день бракосочетания Меган Маркл сделала свой первый феминистский жест, открыла дверь принцу Гарри. Похожие жесты она проявляла и после свадьбы, когда клала руку на спину своему мужу. Действительно ли это проявление феминизма, а если нет, то что?

В большинстве случаев ее феминистские жесты – это проявление того, как она привыкла жить. Но некоторая театральность или артистичность в них может быть. Этими жестами Маркл хочет показывать, что они с Гарри равноправные. У нее с детства тоже остается детская травма, поскольку она была дочерью чернокожего и белокожего, – герцогиня неоднократно упоминала, что ей и маме приходилось терпеть много обид из-за расовой дискриминации. Она любым способом пытается показать, что она такая же, как и все другие и что интересно – это уже может быть несознательное поведение.

То, что эта женщина феминистка – это 100%, но это в хорошем смысле. Потому что у нас почему-то о феминизме преимущественно в негативном свете говорят. Королевскому двору тоже нужно немножко меняться. Несмотря на то, что очень долгое время ими руководит женщина, уже пора принимать новые правила игры современного мира, – не патриархальные, а партнерские.

Меган Маркл часто кладет руку на спину принцу Гарри

В общем, супружеская пара не стесняется брать друг друга за руки на всех официальных мероприятиях. Особенно часто такое желание проявляет Меган. Эксперты это объясняют попыткой доминировать над принцем Гарри и устанавливать собственные правила. Действительно ли это так, по вашему мнению?

Хочет ли она над ним доминировать – скорее всего нет. Я могу еще раз подтвердить то, что она хочет быть с ним наравне, что она стремится утвердить свое "я" и показать настоящие партнерские отношения. Тем более не нужно забывать, что Меган с Гарри являются родственниками, поэтому в ней есть королевская кровь и она может быть тем, кем она является.

Можно ли назвать копированием поведения любой ее жест на публике и притягивать за уши разные факты

В день свадьбы принца Гарри с Меган Маркл журналисты заметили на герцогине Сассекской яростный взгляд королевы. Что он может означать?

Относительно яростного взгляда королевы – это уже явное преувеличение и это точно притянуто за уши. Она пристально и внимательно смотрит на нее, возможно, она ее не понимает в силу своего возраста или еще чего-то, но чтобы сильно свирепый взгляд – это точно неправда. Тем более, если посмотреть на большинство фотографий, королева старается улыбаться, но выражение у нее в целом более строгое.

Елизавета II пристально смотрит на жену своего внука Гарри

Меган Маркл также очень часто сравнивают с матерью принца Гарри – принцессой Дианой. Ей приписывают копирование стиля и поведения. Как это можно объяснить? Она пытается таким образом заменить мужу покойную мать или это просто совпадение?

Можно назвать копированием поведения любой ее жест на публике, постоянно сравнивать с Дианой или еще с кем-то и притягивать за уши разные факты. Если это будет как-то системно, тогда уже можно о чем-то говорить. Преувеличить можно что угодно, чтобы тиражировать все больше статей на эту тему и раздувать то, чего нет.