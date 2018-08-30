Меган Маркл поразила публику слишком откровенным платьем: фото

Принц Гарри и Меган Маркл стали почетными гостями показа мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре "Виктория Палас". Торжественное мероприятие проходило при поддержке фонда Sentebale, патронами которого являются Гарри и Меган. Однако присутствующих на событии поразило не только присутствие герцогов Сассекских, но и пикантный образ Меган Маркл.

Жена принца Гарри надела смелое короткое платье черного цвета от бренда Judith and Charles, которое стоит 595 долларов. Платье, которое прекрасно подчеркивало изгибы фигуры Меган Маркл, не все оценили одобрительно. У женщины платье выделялось слишком глубоким декольте и короткой длиной, через которую можно было увидеть длинные и стройные ноги герцогини.

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Принц Гарри и Меган Маркл на показе мюзикла "Гамильтон"

Согласно королевскому дресс-коду, представителям королевской семьи не разрешается носить слишком короткие платья, глубокие декольте или допускать другие чрезмерные обнажения в образе. А впрочем, несмотря на запреты, Меган Маркл выглядела просто невероятно, дополнив свой образ черными туфлями-лодочками и высоко поднятой прической.

Принц Гарри и Меган Маркл на показе мюзикла "Гамильтон"



Принц Гарри и Меган Маркл на показе мюзикла "Гамильтон"