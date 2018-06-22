18:38
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
28°C 14°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Меган Маркл пренебрегла королевскими правилам ради роскошного платья: фотофакт

114 Читати новину українською
Меган Маркл пренебрегла королевскими правилам
Меган Маркл пренебрегла королевскими правилам / hellomagazine.com

Меган Маркл уже успела стать народной любимицей, а ее поведение и образ сравнили с принцессой Дианой. Герцогиня Сассекская очаровывает всех своим появлением на официальных мероприятиях и одновременно демонстрирует пренебрежение королевскими правилам. Очередной конфуз произошел во время традиционных конных скачек в Аскоте.

Елизавета II впервые посетила мероприятие в 1945 году. С тех пор каждый год члены королевской семьи надевают красивые платья и шляпки и становятся участниками спортивного действа. Исключением не стали гонки в 2018 году, на которых дебютировала герцогиня Сассекская. Однако Меган Маркл решила внести свои коррективы в традиции гонки.

Читайте также: В сети поражены сходством образов Меган Маркл и принцессы Дианы: фотосравнение

Хотя жена принца Гарри не забыла надеть своею шляпку, все же оказалась в центре новостей. Меган Маркл пожалела свое роскошное белое платье от Givenchy и отказалась на него прикреплять традиционный бейдж со своим именем. Наклейку она прикрепила к клатчу.


Меган Маркл на скачках нарушила королевские традиции

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон не присутствовала на спортивном событии, но в прошлом году герцогиня Кембриджская придерживалась правил королевской семьи и на кружевное платье прикрепила круглую эмблему со своим именем.

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сегодня, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 766
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сегодня, 16:00 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 320
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сегодня, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 1200
Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года
сегодня, 14:02 Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года
Яніна Ткачук 344
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук