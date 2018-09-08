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Меган Маркл снимется в одном фильме с Елизаветой II: интересные подробности

24 Читати новину українською
Елизавета II и Меган Маркл
Елизавета II и Меган Маркл / GettyImages

Жизнь герцогини Сассекской Меган Маркл кардинально изменилась после бракосочетания с британским принцем Гарри: ей пришлось переехать в Великобританию и отказаться от успешной актерской карьеры. Однако впервые после свадьбы стало известно, что Меган Маркл все же снимется еще в одном фильме.

Нет, Меган Маркл не возвращается в сериал "Форс-мажоры". Герцогиня снимется в документальном фильме о королеве Елизавете II, который будет выпущен в сентябре 2019 года. Об этом сообщает издание Vogue.

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Фильм "Королева Мира" (Queen of the World) будет состоять из двух частей и будет рассказывать о глобальном влиянии королевы: ее роли в Содружестве, а также личных подробностях из ее жизни – отношениях с внуками, принцем Уильямом и Гарри и прочее.

Отметим, что Меган впервые появится на телеэкранах в своем новом статусе герцогини Сассекской. После просмотра фильма зрители смогут больше узнать об отношениях Меган с королевой Великобритании.

Интересно, что команде фильма предоставили эксклюзивный доступ к королевской семье и они смогли наблюдать за королевской семьей в течение года.

королівська сім'я
Елизавета II с внуками Уильямом и Гарри и их женами / Getty

Теги: Кино LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Елизавета II
Источник: 24 Канал
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