Меган Маркл в романтическом образе устроила морскую прогулку

Супруги Меган Маркл и принц Гарри продолжают турне по Австралии. На этот раз они отправились на остров Фрейзер, где имели разные обязанности: принц Гарри отправился на официальное мероприятие, а Меган познакомилась с остальной частью острова, во время путешествия на теплоходе.

Меган Маркл даже после объявления о беременности не собирается сокращать свой напряженный график: она всюду сопровождает мужа, в частности, посетила церемонию открытия Invictus Games ("Игры непобежденных").

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А уже на следующий день отправилась на морскую прогулку, для которой герцогиня Сассекская выбрала романтическое платье темно-красного цвета в белый горошек с поясом на талии от & Other Stories и сандалии ему в тон от Sarah Flint.

Волосы Меган собрала хвост и завершила look солнечными очками.

Герцогиня Сассекская была в отличном настроении, улыбалась и радостно помахала местным жителям, которые специально приехали туда, чтобы ее поздравить.