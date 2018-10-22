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      Меган Маркл в романтическом образе устроила морскую прогулку

      349 Читати новину українською
      Меган Маркл
      Меган Маркл / Фото з Іnstagram

      Супруги Меган Маркл и принц Гарри продолжают турне по Австралии. На этот раз они отправились на остров Фрейзер, где имели разные обязанности: принц Гарри отправился на официальное мероприятие, а Меган познакомилась с остальной частью острова, во время путешествия на теплоходе.

      Меган Маркл даже после объявления о беременности не собирается сокращать свой напряженный график: она всюду сопровождает мужа, в частности, посетила церемонию открытия Invictus Games ("Игры непобежденных").

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      А уже на следующий день отправилась на морскую прогулку, для которой герцогиня Сассекская выбрала романтическое платье темно-красного цвета в белый горошек с поясом на талии от & Other Stories и сандалии ему в тон от Sarah Flint.

      Волосы Меган собрала хвост и завершила look солнечными очками.

      Герцогиня Сассекская была в отличном настроении, улыбалась и радостно помахала местным жителям, которые специально приехали туда, чтобы ее поздравить.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Baby Sussex (@babysussex2019)

       

      Теги: Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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