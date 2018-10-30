Меган Маркл воссоздала прошлогодний образ: фото

Герцог и герцогиня Сассекские посетили прием, который организовала премьер-министр Новой Зеландии Джассинда Ардерн в историческом музее в Окленде. Для такого события королевская чета изменила образы на более вечерние.

На этот раз Меган Маркл появилась на публике в темно-синем платье от Antonio Berardi без рукавеов и в нюдовых лодочках на каблуке от Aquazzura. Свой образ она дополнила маленьким черным клатчем от Dior и элегантными серьгами.

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Меган Маркл и принц Гарри посетили прием в Новой Зеландии

Меган выбрала платье, в котором выходила на публику и в прошлом году

Стоит отметить, что в этом же платье Меган уже выходила в люди в мае прошлого года на благотворительном турнире по поло, когда еще не была замужем за принцем Гарри.

Тогда пара впервые появилась вместе на мероприятии и еще и продемонстрировала папарацци свой первый поцелуй.

Меган на турнире по поло Audi Polo Challenge в 2017 году

Меган на турнире по поло Audi Polo Challenge в 2017 году