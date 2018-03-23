Меган Маркл засветилась в брендовой одежде от Виктории Бекхэм: фото

Невеста британского принца Гарри – модель и актриса Меган Маркл – появилась на публике в брендовой одежде от Виктории Бекхэм.

Принц Гарри в сопровождении своей голливудской невесты Меган Маркл неожиданно отправились в путешествие по Великобритании. Так, известная пара оказалась на официальном мероприятии в городе Белфаст, в Северной Ирландии.

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Первым мероприятием, которое Меган Маркл и принца Гарри посетили в британском городе, был визит в Центр Эйкон. Там действует молодежная инициатива, которую основал член королевской семьи.

Все внимание британцев было приковано к очаровательному образу Меган Маркл. Актриса надела светлое пальто от Mackage, стоимостью 750 долларов, кашемировый джемпер от бренда Виктории Бекхэм и зеленую юбку Greta Constantine. Стильный образ Меган Маркл дополнила коричневыми туфлями на каблуках и сумочкой.

Британцы с восторгом встретили голливудскую невесту принца Гарри. Отметим, что пара не перестает проявлять нежность друг к другу, мило держась за руки во время поездки.



Меган Маркл и принц Гарри



Меган Маркл в элегантном наряде



Принц Гарри и Меган Маркл в Северной Ирландии



Актриса Меган Маркл с женихом

Эффектный выход Меган Маркл



Меган Маркл тепло встретили в Северной Ирландии