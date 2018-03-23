19:04
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-12°C
1°C -12°C
  • суббота
    2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Меган Маркл засветилась в брендовой одежде от Виктории Бекхэм: фото

149 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / Getty images

Невеста британского принца Гарри – модель и актриса Меган Маркл – появилась на публике в брендовой одежде от Виктории Бекхэм.

Принц Гарри в сопровождении своей голливудской невесты Меган Маркл неожиданно отправились в путешествие по Великобритании. Так, известная пара оказалась на официальном мероприятии в городе Белфаст, в Северной Ирландии.

Читайте также: Кейт Миддлтон и Меган Маркл стали героями новых эмодзи: фото

Первым мероприятием, которое Меган Маркл и принца Гарри посетили в британском городе, был визит в Центр Эйкон. Там действует молодежная инициатива, которую основал член королевской семьи.

Все внимание британцев было приковано к очаровательному образу Меган Маркл. Актриса надела светлое пальто от Mackage, стоимостью 750 долларов, кашемировый джемпер от бренда Виктории Бекхэм и зеленую юбку Greta Constantine. Стильный образ Меган Маркл дополнила коричневыми туфлями на каблуках и сумочкой.

Британцы с восторгом встретили голливудскую невесту принца Гарри. Отметим, что пара не перестает проявлять нежность друг к другу, мило держась за руки во время поездки.


Меган Маркл и принц Гарри


Меган Маркл в элегантном наряде


Принц Гарри и Меган Маркл в Северной Ирландии


Актриса Меган Маркл с женихом

Эффектный выход Меган Маркл


Меган Маркл тепло встретили в Северной Ирландии

Теги: LifeStyle Кино Меган Маркл Великобритания Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
сегодня, 19:00 Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
39
Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
сегодня, 18:01 Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
Яніна Ткачук 45
В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
сегодня, 17:10 В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
168
У Савченко высокие покровители и уже очень давно
сегодня, 17:02 У Савченко высокие покровители и уже очень давно
Блог Соцмережі 3957
Нульова декларація: влада знайшла спосіб узаконити награбовані статки
сегодня, 16:02 Нульова декларація: влада знайшла спосіб узаконити награбовані статки
Олександра Дрік 375
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук