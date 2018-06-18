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Меган плакала, – Томас Маркл рассказал, о чем он разговаривал с принцем Гарри до свадьбы

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Меган плакала, – Томас Маркл рассказал, о чем он разговаривал с принцем Гарри до свадьбы

После громких скандалов с родственниками Меган Маркл, которые не стеснялись поливать грязью герцогиню Сассекскую и даже советовали принцу Гарри отменить свадьбу, отец актрисы дал откровенное интервью британскому изданию. Томас Маркл рассказал, как на самом деле относится к избраннику его дочери.

Почти месяц назад состоялось долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Волна громких скандалов, которая прокатилась по миру, ставила под сомнение проведение церемонии, ведь королевская семья фигурировала в неприятных новостях. Однако никакие наветы и даже факт зарабатывания денег отцом невесты на свадьбе не повлияли на решение принца Гарри. Поэтому 19 мая пара официально стала герцогами Сассекскими.

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Томас Маркл рассказал, что принц Гарри звонил ему и просил согласия на брак с дочерью. Сам мужчина не был против этого брака, однако имел одно условие. Об этом сообщает The Daily Mаil.

Я ответил ему: "Ты джентльмен, обещай мне, что никогда не обидишь ее и не поднимешь на нее руку. Конечно, я даю свое согласие". Он замечательный, очень интересный парень,
– рассказал Томас Маркл.

 

Как известно, из родственников Меган на церемонии была только ее мама. Отец герцогини отказался от поездки в Лондон, отмечая, что имел запланированную операцию. Поэтому к алтарю Меган Маркл повел отец жениха – принц Чарльз. В интервью Томас Маркл признался, что жалел о своем решении, которое СМИ связывают с денежными махинациями, касавшимися королевской свадьбы. Мужчина добавил, что попросил прощения у принца Гарри и Меган за это недоразумение. По его словам, пара простила его и дочку Саманту, которая и была инициатором заработка.

"Папарацци не давали мне покоя и снимали меня в негативном ключе, например, как я пью пиво. Я понимаю, что моя идея была огромной ошибкой. Жаль, этого не вернешь. Я разговаривал с Меган и Гарри, просил у них прощения за это. Они заверили меня, что не в обиде, все понимают и очень ждут меня на свадьбу. Но, к сожалению, я не справился с давлением, все эти переживания очень повлияли на меня, поэтому произошел сердечный приступ", – добавил Томас Маркл.

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По словам отца герцогини Сассекской, принц Чарльз прекрасно справился с его задачей. Поэтому лучшей замены нечего было и искать.

Они были очень расстроены. Меган плакала, я уверен, но оба сказали мне беречь себя. Для меня большая честь, что принц Чарльз согласился вести к алтарю Меган. Лучшей замены невозможно придумать,
– признался Томас Маркл.

О своем решении мужчина до сих пор жалеет. Томас Маркл добавил, что смотрел церемонию венчания по телевидению в компании своих ближайших друзей. Отец Меган Маркл хотел бы стать частью такого знаменательного события в истории Великобритании.

Теги: LifeStyle Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл Королевская свадьба Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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