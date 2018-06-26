Мелания Трамп и королева Рания выбрали нежные наряды в похожих тонах: фото

В Белый дом с официальным визитом прибыли король Иордании Абдалла и королева Рания, которые встретились с президентом США Дональдом Трампом и первой леди.

48-летняя Мелания Трамп выбрала нежный и одновременно строгий наряд – розовое платье Proenza Schouler длиной чуть ниже колена и туфли в тон от Manolo Blahnik.

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Стоит отметить, что "лук" 47-летней королевы Рании был очень похожим – легкий костюм от Adeam в нежных тонах, розовая сумочка и розовые туфли.



Мелания Трамп и королева Рания

Все фото: Getty Images

Напомним, Мелания Трамп теперь с осторожностью выбирает одежду, поскольку ее последний наряд вызвал бурю негодования – для поездки к детям в лагере для незаконных мигрантов она надела куртку от бренда Zara с надписью "Мне действительно все равно, а вам?".