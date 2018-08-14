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Мелания Трамп использует стиль, чтобы наказывать и троллить мужа, – экс-помощник Белого дома

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Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / GettyImages

Первая леди США Мелания Трамп надевает специально такой наряд, чтобы выставить президента США Дональда Трампа дураком перед всем миром. Так считает бывший помощник президента, реалити-звезда Омароса Ньюман-Маниголт.

Экс-помощница уверена, что таким способом жена Трампа наказывает своего мужа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Вспомним выходку Мелании, когда она отправилась навестить детей в техасский лагерь для незаконных мигрантов в куртке с надписью "Мне действительно все равно, а вам?".

По моему мнению, Маланью тот день в июне заставили поехать на границу, фактически для того, чтобы она исправила беду, которую сделал ее муж. Она надела ту куртку, чтобы досадить Трампу, чтобы создать скандал, с которым ему придется разбираться, чтобы продолжить разговор о равнодушии администрации, загубить всю эту поездку, сделать так, чтобы ее больше об этом не просили,
– заявила Омароса.

меланія трамп

Омароса Ньюман-Маниголт уверяет, что Мелания прекрасно разбирается в моде и стиле. Первая леди осознает каждую деталь образа, в котором она появляется на публике. Итак, по мнению бывшей помощницы президента, Мелания Трамп делает все преднамеренно.

"Дело не в том, что Мелания не сочувствует детям мигрантов, я уверена, что сочувствует. Но она зло погубила указание своего мужа, чтобы он выглядел дураком", – добавила она.

Напомним, накануне Мелания сопровождала Президента США Дональда Трампа на Хельсинкском саммите, где надела одежду не по погоде. Мелания Трамп появилась перед фотографами и чиновниками в бледно-желтом пальто с поясом на талии. Согласно прогнозам синоптиков, днем ​​температура в Хельсинки достигала 28 градусов по Цельсию. Поэтому сложно представить, насколько жарко было Мелании Трамп в осеннем наряде.

Теги: LifeStyle Скандал Меланья Трамп Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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