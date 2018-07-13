Мелания Трамп очаровала романтическим образом в Великобритании: фото
Президент США Дональд Трамп в сопровождении жены Мелании прибыли в Великобританию с рабочим визитом. По этому случаю в Бленхеймском дворце состоялся гала-ужин в честь гостя и его жены.
Как известно, президент США с женой отправились в Европу с официальной поездкой. Супружество Трампов уже посетило саммит НАТО, после которого прибыло в Лондон.
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Дональда и Маланью Трампов принимала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с мужем Филиппом.
Американская первая леди поразила всех своим волшебным образом: перед публикой она появилась в длинном нежно-желтом шифоновом платье от J.Mendel.
Мелания Трамп показала настоящий гламур на гала-ужине
Тереза Мэй выбрала вечернее красное платье с вырезом, а ее муж и Дональд Трамп надели смокинги.
Тереза Мэй сделала выбор в пользу красного образа
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