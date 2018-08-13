Мелания Трамп показала стильный образ на встрече с главой Apple: фото

Роскошная Мелания Трамп в очередной раз очаровала стильным образом на официальной встрече. Первая леди США надела полосатое платье, в котором выглядела потрясающе.

Президент США Дональд Трамп продолжает усиливать свой политический фундамент. Глава Белого дома устраивает официальные и светские встречи с высокопоставленными чиновниками и бизнесменами. На днях президент с очаровательной супругой Меланией пригласили в резиденцию главу корпорации Apple Тима Кука.

Читайте также: Мелания Трамп удивила нарядом на важной бизнес-встрече: фото

"Президент США и я были рады поужинать вместе с Тимом Куком в прошлый вечер в Бедминстере. Горжусь тем, что Кук делает в Apple – крупные инновации и вложения в США, которые положительным образом скажутся на нашей экономике!" – поделилась впечатлениями Мелания Трамп.

Сам факт официальной встречи поразил всех поклонников президентской семьи. И не менее потрясающим был выход Мелании Трамп к почетному гостю. Первая леди США надела роскошное полосатое платье с ремнем, которое подчеркнуло стройную талию экс-модели. Черные туфли-лодочки на каблуках лаконично завершили стильный look Мелании.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 11 Сер 2018 р. о 2:14 PDT

Как всегда, первая леди придала легкости своему образу с помощью будничной прически. Она выпрямила волосы и придала им объем. Роскошная Мелания Трамп сделала макияж с акцентом на глаза, который стильно дополнил вид первой леди.