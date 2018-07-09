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Мелания Трамп потрясла стильным нарядом: яркие фото

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Мелания Трамп в Вашингтоне
Мелания Трамп в Вашингтоне / Getty images

Первая леди США Мелания Трамп вернулась в Белый дом после официальной поездки, продемонстрировав изысканное и стильное платье.

Очаровательная жена Дональда Трампа – Мелания – яркий пример того, как женщина в классических вещах может выглядеть элегантно и стильно. Каждый ее выход – это как выход на красную дорожку, ведь каждый раз первая леди демонстрирует невероятно красивые наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру.

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Даже обычное возвращение в Белый дом после посещения города Бедминстер, что в штате Нью-Джерси, вызвало фурор. Мелания Трамп вышла из президентского самолета в белом платье-рубашке с ярким принтом. Стройную талию жена главы США подчеркнула оранжевым поясом, а элегантный "лук" завершила обувью на каблуке и очками.

Стоит отметить, что Дональд Трамп, который вышел к журналистам с речью, был одет в костюм с белой рубашкой, дополнив свой образ белой кепкой.

Дональд та Меланія Трамп
Дональд и Мелания Трамп


Очаровательный образ Мелании Трамп


Мелания Трамп в Вашингтоне


Мелания Трамп в стильном платье

Стильный "лук" Мелании Трамп

Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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