Мелания Трамп потрясла стильным нарядом: яркие фото

Первая леди США Мелания Трамп вернулась в Белый дом после официальной поездки, продемонстрировав изысканное и стильное платье.

Очаровательная жена Дональда Трампа – Мелания – яркий пример того, как женщина в классических вещах может выглядеть элегантно и стильно. Каждый ее выход – это как выход на красную дорожку, ведь каждый раз первая леди демонстрирует невероятно красивые наряды, которые подчеркивают ее стройную фигуру.

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Даже обычное возвращение в Белый дом после посещения города Бедминстер, что в штате Нью-Джерси, вызвало фурор. Мелания Трамп вышла из президентского самолета в белом платье-рубашке с ярким принтом. Стройную талию жена главы США подчеркнула оранжевым поясом, а элегантный "лук" завершила обувью на каблуке и очками.

Стоит отметить, что Дональд Трамп, который вышел к журналистам с речью, был одет в костюм с белой рубашкой, дополнив свой образ белой кепкой.



Дональд и Мелания Трамп



Очаровательный образ Мелании Трамп



Мелания Трамп в Вашингтоне



Мелания Трамп в стильном платье

Стильный "лук" Мелании Трамп