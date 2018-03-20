Мелания Трамп засветила новое стильное пальто: очаровательные фото

Первую леди США Меланию Трамп по праву называют "иконой" стиля, поскольку каждый ее выход отличается безупречным нарядом. Так, в Манчестере жена Дональда Трампа показала новое пальто, которое покорило всех американцев.

Известно, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его очаровательная жена Мелания посетили штат Нью-Гемпшир 19 марта. В Манчестерском колледже президентская чета приняла участие в мероприятии, где глава США представил план борьбы с опиодиным кризисом в стране.

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Для официального мероприятия Мелания Трамп выбрала изысканное пальто темно-синего цвета с поясом, который она элегантно завязала на талии. Стильный образ первая леди дополнила высокими сапогами на каблуке рыжего цвета. Кроме этого, жена Президента надела одно из своих роскошных платьев, а предпочла обычные джинсы.

Идеально уложенные волосы и очки гармонично смотрелись на первой леди, когда она направлялась к частному самолету. При этом президентская чета обнималась и демонстрировала семейную идиллию.



Дональд и Мелания Трамп в Манчестере





Роскошный образ Мелании Трамп



Семейная идиллия Трампов



Дональд Трамп и его жена Мелания



Эффектный выход Мелании Трамп в Манчестере