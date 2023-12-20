Под ударом коллаборант и железнодорожная ветвь: последние громкие операции Мелитопольского сопротивления

Силы сопротивления продолжают работать во временно оккупированном Мелитополе. Недавно там произошло две операции, о которых коллаборанты до сих пор со страхом вспоминают.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, подчеркнув, что движение сопротивления продолжает уничтожать оккупантов и коллаборантов в городе. Страдают и логистические возможности оккупантов в Запорожской области.

К теме В Мелитополе оккупанты массово уничтожают друг друга: Федоров рассказал о последних громких случаях

Что известно о взрывах в Мелитополе

Как подчеркнул Федоров, буквально на днях раздался мощный взрыв в Мелитополе вблизи одной из местных школ, где враг обустроил штаб. Тогда существенно пострадал один из коллаборантов-гастролеров, приехавший на временно оккупированную территорию Запорожской области работать в "полиции".

Не он был мишенью. Планировали уничтожить другого предателя, но пострадал этот. Это хорошо. Немного меньше станет тех, кто будет сюда ехать. Они поймут, чем будут заканчиваться их приезды,

– сказал Федоров.

Кроме того, на прошлой неделе раздался мощный взрыв на одной из железнодорожных веток. Уже известно, что там удалось поразить тепловоз и несколько вагонов. Важно, что пострадала именно железнодорожная ветка. А это – удар по логистике оккупантов. На время они не смогут поставлять на этой ветке оружие и воровать зерно и руду.

Россия строит новую железнодорожную ветвь

Россия так и не смогла за почти два года побороть сопротивление в Мелитополе. Сейчас они пошли на два специфических шага, чтобы обнаружить несогласных в городе.

Известно, что есть железнодорожная ветка, соединяющая временно оккупированные Донецк и Крым. Она расположена близко к территории Запорожской области, где сейчас продолжаются боевые действия.

Железнодорожная ветка идет возле Токмака и Волновахи. Там понимают, что не могут ею пользоваться, потому что есть риск поражения грузов. Поэтому они пытаются построить новую железную дорогу, которая будет возле азовского побережья. Но я надеюсь, что наши военные не дадут оккупантам это сделать,

– убежден Федоров.

Ситуация в Мелитополе: коротко