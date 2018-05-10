MELOVIN рассказал, на что его вдохновило Евровидение
Певец MELOVIN, который представляет Украину на Евровидении, планирует создать новый парфюм.
Об этом украинец рассказал на пресс-конференции после второго полуфинала песенного конкурса.
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По словам певца, Евровидение вдохновило его на создание нового парфюма.
"Мне кажется парфюм очень будет пахнуть сексом", – сказал MELOVIN.
Выступление певца MELOVIN от Украины на Евровидении 2018 – был очень эффектным и ярким. Весь номер построен вокруг высокой конструкции – на ее вершине стоит серебряный рояль с крыльями.
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Источник: 24 Канал
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