MELOVIN рассказал, на что его вдохновило Евровидение

Певец MELOVIN, который представляет Украину на Евровидении, планирует создать новый парфюм.

Об этом украинец рассказал на пресс-конференции после второго полуфинала песенного конкурса.

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По словам певца, Евровидение вдохновило его на создание нового парфюма.

"Мне кажется парфюм очень будет пахнуть сексом", – сказал MELOVIN.

Выступление певца MELOVIN от Украины на Евровидении 2018 – был очень эффектным и ярким. Весь номер построен вокруг высокой конструкции – на ее вершине стоит серебряный рояль с крыльями.

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