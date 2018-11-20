Менеджер Владимира Кличко прокомментировал возможность возвращения боксера на ринг

Эдди Хирный, промоутер британского боксера Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), в интервью Sky Sports заявил, что общался с менеджером Владимира Кличко (64-5, 53 КО) по поводу возможного реванша боксеров.

Промоутер Украинский отверг идею проведения поединка. Причиной тому стало нежелание украинского боксера восстанавливать профессиональную карьеру.

Читайте также: Александр Усик вернется на ринг в мае

Напомним, Джошуа нанес Владимиру Кличко последнее поражение в его карьере. В апреле 2017 британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24