14:48
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Менеджер Владимира Кличко прокомментировал возможность возвращения боксера на ринг

      95 Читати новину українською
      Владимир Кличко вместе с Джошуа
      Владимир Кличко вместе с Джошуа

      Эдди Хирный, промоутер британского боксера Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), в интервью Sky Sports заявил, что общался с менеджером Владимира Кличко (64-5, 53 КО) по поводу возможного реванша боксеров.

      Промоутер Украинский отверг идею проведения поединка. Причиной тому стало нежелание украинского боксера восстанавливать профессиональную карьеру.

      Читайте также: Александр Усик вернется на ринг в мае

      Напомним, Джошуа нанес Владимиру Кличко последнее поражение в его карьере. В апреле 2017 британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.

      Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Кличко – Джошуа Владимир Кличко Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      сегодня , 12:30 2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      504
      Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      сегодня , 12:00 Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      Артем Овдієнко 537
      Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      13 ноября , 10:00 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      304
      Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      сегодня , 11:14 Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      150
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сегодня , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1503
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии
       19 июля 2013 , 08:53
      Теннис: Леся Цуренко победила фаворитку соревнований в Мексике
       2 марта , 07:24
      Как фанаты "Металлиста" грелись на "Днепр Арене". ВИДЕО
       7 октября 2013 , 19:31
      До свидания, Мундиаль. Нигерия - Босния и Герцеговина - 1:0
       22 июня 2014 , 00:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук