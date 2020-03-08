Место женщины – везде: в Харькове прошел марш за права женщин – фото и видео

В Харькове прошел пятый марш женской солидарности. В нем приняли участие сотни людей, они прошли маршем от Дворца детского творчества в направлении Сада имени Шевченко. Охраняли марш полтысячи правоохранителей, среди них были и нацгвардейцы.

Так участницы и участники шествия скандировали лозунги "Права женщин – права человека", "Свободная женщина – свободная страна", "Мое тело – мое дело", "А ну-ка, Харьков! Права вместо парков!", "Женщина всегда актуальна", " И парней, и девчат угнетает патриархат". Фото и видео с мероприятия публикуют в местных телеграм-каналах.

Тем временем В Киеве на 8 марта две противоположные акции: за права женщин и против абортов – фото

Кроме того, они держали плакаты с надписями "Место женщины везде", "От феминитива язык не сломаешь", "Мне не нужен патриархат".

Так, участники шествия выступали против сексизма, гендерного насилия и расизма.

Марш за права женщин в Харькове / фото телеграм-канал "Харьков 1654", "Обьектив"

Среди многочисленных правоохранителей были и такие, которые передвигались на спецтранспорте. К счастью, обошлось без столкновений, хотя со своей акцией в центр города вышли также националисты. Они несли плакат "У вас – товар, у нас – купец" и несли с собой каравай. Некоторые пытались подарить участницам акции за права женщин тюльпаны.

Участницам акции за права женщин пытались подарить тюльпаны: видео

Те жеста не оценили, а взялись скандировать: "Цветам – клумбы, женщинам – права!".

Националисты пытались провести свою акцию: видео

На одном из обнародованных в сети видео видно, как пожилые люди наблюдают за маршем за права женщин.

Марш за права женщин в Харькове: видео

Что известно о праздник 8 марта?

Ежегодно 8 марта отмечают международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизма. В Украине этот день даже является государственным выходным. Впрочем, в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, мол, он является коммунистическим и сексистским.