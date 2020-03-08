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      Место женщины – везде: в Харькове прошел марш за права женщин – фото и видео

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      В Харькове прошел пятый марш женской солидарности. В нем приняли участие сотни людей, они прошли маршем от Дворца детского творчества в направлении Сада имени Шевченко. Охраняли марш полтысячи правоохранителей, среди них были и нацгвардейцы.

      Так участницы и участники шествия скандировали лозунги "Права женщин – права человека", "Свободная женщина – свободная страна", "Мое тело – мое дело", "А ну-ка, Харьков! Права вместо парков!", "Женщина всегда актуальна", " И парней, и девчат угнетает патриархат". Фото и видео с мероприятия публикуют в местных телеграм-каналах.

      Тем временем В Киеве на 8 марта две противоположные акции: за права женщин и против абортов – фото

      Кроме того, они держали плакаты с надписями "Место женщины везде", "От феминитива язык не сломаешь", "Мне не нужен патриархат".

      Так, участники шествия выступали против сексизма, гендерного насилия и расизма.

      Марш за права женщин в Харькове / фото телеграм-канал "Харьков 1654", "Обьектив"

      Среди многочисленных правоохранителей были и такие, которые передвигались на спецтранспорте. К счастью, обошлось без столкновений, хотя со своей акцией в центр города вышли также националисты. Они несли плакат "У вас – товар, у нас – купец" и несли с собой каравай. Некоторые пытались подарить участницам акции за права женщин тюльпаны.

      Участницам акции за права женщин пытались подарить тюльпаны: видео

      Те жеста не оценили, а взялись скандировать: "Цветам – клумбы, женщинам – права!".

      Националисты пытались провести свою акцию: видео

      На одном из обнародованных в сети видео видно, как пожилые люди наблюдают за маршем за права женщин.

      Марш за права женщин в Харькове: видео

      Что известно о праздник 8 марта?
      Ежегодно 8 марта отмечают международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизма. В Украине этот день даже является государственным выходным. Впрочем, в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, мол, он является коммунистическим и сексистским.

       

       

      С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Харькова 8 марта Новости Украины
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