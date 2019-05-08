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      Украинский Метод Козявкина для людей с инвалидностью выходит на уровень мировой медицины

      Новая тема 45 Читати новину українською

      Качественная жизнь для детей с ДЦП.

      Метод профессора Козявкина в лечении больных церебральным параличом уже 15 лет применяет реабилитационная клиника в Трускавце. Его основа — сочетание различных лечебных компонентов в одном интенсивном курсе.

      "На шестом курсе здесь, в клинике Козявкина, ребенок научился ползать. Сейчас он учится ползать на четвереньках", – рассказала мама семилетнего Владимира Полина Маргарита.

      Метод профессора Козявкина был разработан в Украине около 30 лет назад, и с того времени более 70 тысяч пациентов из более чем 60 стран мира прошли курс лечения по этой системе реабилитации.

      Соглашение о сотрудничестве подписали инвестиционная компания TVM Capital Healthcare и медицинская группа Козявкина. Планируется совместное открытие реабилитационных клиник по лечению ДЦП на международных рынках Ближнего Востока, Азии, Европы и Северной Америки.

      "И они практически заинтересованы в получении знаний, часть в онлайн режиме, сначала теоретическая часть, а вторая часть, очень важная, – практическая", – сказал генеральный директор Международной реабилитационной клиники Козявкина Владимир Козявкин.

      "Имплементация метода Козявкина требует обучения. Нам необходимы медицинские специалисты, которых мы можем этому научить. Поэтому планируем создать, возможно, академию, где будем обучать такому искусству. Да, это наука и искусство одновременно", – отметил председатель совета директоров TVM Capital Healthcare Гельмут Шуслер.

      Кроме клиники в Трускавце, лечение по методу Козявкина применяет реабилитационный центр "Элита" во Львове, а также клиники на Кипре, в ОАЭ и в ближайшее время – в Саудовской Аравии.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Новости Львова
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