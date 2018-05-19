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Между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли вспыхнуло новое недоразумение, – СМИ

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Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли / Фото из соцсетей

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не могут завершить судебную волокиту насчет развода. Пара не прекращает переговоры относительно опеки над детьми. А теперь еще и имущество стало поводом для недоразумения.

Об этом сообщает Life & Style Weekly.

Экс-супруги вновь не могут договориться об условиях развода. Причиной нового спора стали разногласия во взглядах относительно имения. Следовательно, судебный процесс приостановили.

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По словам инсайдера издания, Брэд Питт и Анджелина Джоли спорят за поместье с романтическим названием – Шато Мираваль, что на юге Франции. Звездные супруги приобрели недвижимость с виноградниками еще в 2009 году. Тогда за поместье пара отдала 60 миллионов долларов.

Сейчас, по неофициальной информации, инициатором продажи французского поместья является Анджелина Джоли. В то же время Брэд Питт настаивает на том, чтобы сохранить жилье.

Анджелина подталкивает Брэда продать имение и отдать ей половину денег, но он хочет сохранить его. Брэд действительно любил ремонтировать здания на территории и работать с виноделом и производителем оливкового масла. Он следит за каждым урожаем и хочет сохранить все. Это единственное, что он хочет оставить. Это его дитя,
– утверждает инсайдер.

Отметим, что для юристов конфликт пары может обернуться кропотливой работой. Ведь при покупке имущества актеры не были официально женаты. Поэтому в судебном порядке сложно доказать, кто оплатил стоимость дома и имеет права на квартиру.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться в 2016 году. После обнародования этого заявления звезды совместно проводили религиозные праздники, словно ничего в семье не произошло. Уже летом 2017 года в СМИ поговаривали, что актеры могут отменить развод. Сейчас экс-влюбленные решают судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми.

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные разводы Анджелина Джоли Брэд Питт Кино
Источник: 24 Канал
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