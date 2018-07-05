Международная фотовыставка People. Places. Processes. 55 фотографий между политикой и искусством
С 10 по 15 июля в Национальном музее Тараса Шевченко на бульваре Т. Шевченко, 12, состоится Международная фотовыставка People. Places. Processes.
Кураторы выставки:
• Лилит Макунц, Министр культуры Армении
• Ольга Алєшка, Исследовательский центр EAST, научный сотрудник (Беларусь/Польша)
10 июля в 18:30 состоится открытие международной фотовыставки People. Places. Processes.
7 фотохудожников из стран Восточного партнерства продемонстрируют собственное видение прав человека, проблем дискриминации, социальной справедливости, коррупции и бедности. Эти острые проблемы объединяют граждан, собирают многотысячные демонстрации, формируют мировоззрение современного человека.
"В каждой работе художники стремятся передать один простой и понятный месседж относительно социальных проблем, которые существуют в каждой и всех странах одновременно. Все то, что показано на фото – места, люди, события – все апеллирует к темам свободы самовыражения, социальной справедливости и социального равенства. Эти три вопроса не являются сугубо политическими. Все это происходит прямо сейчас, окружает нас, проникает в наш обиход, бросает вызовы. Эти события формируют из нас личностей, учат нас быть другими и быть сильнее, а также воспитывают нас как часть общества. И именно эти темы раскрывают авторы в своих работах. Уверена, что выставка вызовет у зрителей чувство сопереживания, понимания и солидарности, а также позволит посмотреть на старые проблемы под новым углом", – объяснила куратор Ольга Алешка.
Авторы работ:
Рамин Мазур – Республика Молдова
Дутка Каролина – Республика Молдова
Нарек Алексанян – Армения
Дина Оганова – Грузия
Георгий Гогуа – Грузия
Александр Саенко – Беларусь
Эмине Зиятдинова – Украина
На открытии будут присутствовать кураторы, авторы работ, политические деятели и эксперты.
Участие в открытии 10-го июля бесплатное, при условии предварительной регистрации. На открытии состоится дискуссия с художниками, политиками и экспертами относительно взаимосвязей между современным искусством, социальными и политическими процессами в Восточной Европе; театр импровизаций "Вне времени" представит перфоманс по мотивам одной из фоторабот.
Регистрация гостей обязательна по ссылке.
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Организатор выставки: Региональный офис "Диалог Восточная Европа" Фонда имени Фридриха Эберта, старейшего политического фонда Германии, распространяет основные идеи и ценности социал-демократии: свободу, справедливость и солидарность. Деятельность Регионального отделения направлена на улучшение диалога между представителями гражданского общества, на повышение плюрализма СМИ и содействие обмену опытом между молодыми прогрессивными лидерами в странах Восточного партнерства.