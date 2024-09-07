Международный легион ГУР рассказал о проделанной работе и раскрыл перечень операций

В день военной разведки Международный легион Главного управления разведки отчитался за проделанную работу за все время с момента создания. Разведчики рассказали об операциях, которые осуществили с момента начала деятельности легиона.

Ведь создали Международный легион Главного управления разведки 07 марта 2022 года. Буквально на четвертый день после того, как первые 50 иностранных добровольцев прибыли в Украину.

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Какие операции осуществил Международный легион

Легион ГУР МОУ теперь это элитное боевое подразделение Главного управления разведки, который объединяет профессиональных военных со всего мира, для нанесения поражения врагам свободы,

– заявили в легионе.

Там назвали операции и кампании легиона Главного управления разведки, что могут быть разглашены и подтверждены по состоянию на 7 сентября 2024 года:

Мощун (март 2022 года) – Украина нанесла врагам одно из самых ощутимых поражений в новейшей истории и удержала Киев;

Ирпень (февраль – март 2022 года) – река Ирпень стала основным барьером, на который опирались защитники Киева на правом берегу; тогда Ирпень, Буча, Гостомель стали форпостом Киева;

Харьковское направление (апрель – июль 2022 года);

Запорожское направление (апрель – сентябрь 2022 года);

Кинбурнская коса (апрель – май 2022 года);

Северодонецк (май – июнь 2022 года);

Лисичанск (июнь 2022 года);

Энергодар (июль – октябрь 2022 года);

Херсонское направление (август 2022 года);

Ямполь (сентябрь 2022 года);

Лиман (сентябрь – октябрь 2022 года);

Бахмут (ноябрь 2022 – май 2023 года);

Соледар (октябрь – ноябрь 2022 года);

КПВВ "Майорск" (ноябрь 2022 года);

Клещеевка (июнь 2023 года);

Запорожское направление (сентябрь 2023 года);

Купянск (сентябрь – ноябрь 2023 года);

Харьковское направление (февраль – март 2024 года);

Часов Яр (апрель – июнь 2024 года);

Сумское направление (июль 2024 года);

Кинбурнская коса (август 2024 года);

Северо-Харьковское направление (август 2024 года).

Международный легион показал кадры из своей работы

Легион показал видео о своей работе: смотрите кадры