Кровавые угрозы дипучреждениям Украины: МИД заявил уже о 21 случае в 12 странах
В адрес украинских посольств и консульств массово начали поступать угрозы. Случаи угроз уже зафиксированы в 12 странах.
Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, уже зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.
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В Испании полиция изъяла 3 конверта, вероятно, с остатками животных
Николенко сообщил, что испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Сообщается, что начаты следственные действия.
Как уже отмечал Дмитрий Кулеба (глава МИД Украины – 24 канал), украинских дипломатов не запугать и не сломать. Мы будем и дальше эффективно работать на защиту Украины от врага и нашу победу,
– сказал Николенко.
МИД бьет тревогу из-за угроз
- Угрозы в адрес украинских дипломатических учреждений начали поступать после того, как 30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. В результате взрыва по меньшей мере один человек пострадал.
- В посольство принесли конверт со взрывчаткой. Комендант учреждения открыл его и устройство сработало, из-за чего тот получил ранения и попал в больницу.
- Поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств.
- Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что взрывчатка все же была в пакете, а не письме и адресовалась лично ему.
- По словам Кулебы, помимо инцидента в Мадриде, были и другие тревожные события, не связанные с взрывчаткой. В частности, в посольство Украины поступали конкретные угрозы. Конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью.
- Кроме того, дипучреждения получали пакеты с глазами животных. Помимо Испании посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также Брно обнаружили окровавленные пакеты. Вандализму подвергся вход в дом посла в Ватикане.
- В России открещиваются от конвертов с глазами животных. Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что не имеет никакого отношения к посылкам с остатками животных.