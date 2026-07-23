Не имеет права на существование: Драпатый выступил с заявлением о руководстве России

Михаил Драпатый воюет против россиян еще с 2014 года. Уже тогда, будучи командиром батальона, он понимал, что большой войны с соседним государством не избежать.

Драпатый в интервью 2023 года признавался, что в начале вторжения России в Крым и беспорядков на Донбассе испытывал страх в ожидании неизбежного столкновения с северным соседом. Ведь все это было неизвестностью. Но со временем страх быстро сменился повседневной боевой работой.

Как Драпатый оценивает врага?

Генерал рассказал, что еще до 2014 года подозревал, что войны с Россией не избежать, ведь после обретения Украиной независимости вопрос окончательного разрыва с Москвой оставался нерешенным.

Мы видим, что соседом не назовешь нацию с руководством, которое не имеет права на существование в цивилизованном мире. Там за тысячи лет ничего не изменилось ни в менталитете, ни в имперских амбициях,

– сказал Драпатый.

21 июля Владимир Зеленский сообщил, что генерал-майор Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ, сменив на этом посту Александра Сырского.

Российские военные корреспонденты сразу подняли шум. Они называют назначение Драпатого плохой новостью для России.

Военные корреспонденты вспоминают, что весной 2014 года Драпатый, тогда еще 31-летний майор и командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады, совершил прорыв в Мариуполе. Видео, на котором его БМП прорывается через баррикады сепаратистов, стало известным по всей Украине.

Один из российских пропагандистов заявил, что Драпатый давно воюет против российской агрессии, ненавидит оккупантов и будет действовать без колебаний. Другой военный корреспондент признал, что генерал с реальным боевым опытом является очень опасным противником для российской армии.

К слову, россияне поспешили внести Драпатого в базу розыска МВД России. Соответствующая карточка появилась почти сразу после его назначения. В базе указано лишь, что Драпатого разыскивают "по статье Уголовного кодекса", но о какой именно статье идет речь, российское МВД не сообщило.