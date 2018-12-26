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      Михайлюк набрал 6 очков в победном матче "Лейкерс" против "Голден Стейт": видео

      8 Читати новину українською
      "Лейкерс" разгромили "Голден Стэйт"
      "Лейкерс" разгромили "Голден Стэйт" / nba.com

      Украинский легкий форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в разгроме "Голден Стейт" на выезде (127:101).

      "Голден Стейт Ворриорс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36)

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      Украинец вышел на паркет на последние две минуты, когда исход матча уже был решен. От действий Михалюйка ничего не зависело, ему дважды удалось бросить 3-очковые броски – оба точны. Таким образом украинец набрал 6 очков.

      Михайлюк набрал очки в НБА впервые с 17 декабря, когда он принес команде 5 очков в игре с "Вашингтоном".

      Видеообзор матча Голден Стэйт – Лейкерс

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      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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