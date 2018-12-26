Михайлюк набрал 6 очков в победном матче "Лейкерс" против "Голден Стейт": видео

Украинский легкий форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в разгроме "Голден Стейт" на выезде (127:101).

"Голден Стейт Ворриорс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36)

Читайте также: Украинец Михайлюк хочет больше игровой практики

Украинец вышел на паркет на последние две минуты, когда исход матча уже был решен. От действий Михалюйка ничего не зависело, ему дважды удалось бросить 3-очковые броски – оба точны. Таким образом украинец набрал 6 очков.

Михайлюк набрал очки в НБА впервые с 17 декабря, когда он принес команде 5 очков в игре с "Вашингтоном".

Видеообзор матча Голден Стэйт – Лейкерс

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24