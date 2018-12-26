Михайлюк набрал 6 очков в победном матче "Лейкерс" против "Голден Стейт": видео
Украинский легкий форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в разгроме "Голден Стейт" на выезде (127:101).
"Голден Стейт Ворриорс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36)
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Украинец вышел на паркет на последние две минуты, когда исход матча уже был решен. От действий Михалюйка ничего не зависело, ему дважды удалось бросить 3-очковые броски – оба точны. Таким образом украинец набрал 6 очков.
Михайлюк набрал очки в НБА впервые с 17 декабря, когда он принес команде 5 очков в игре с "Вашингтоном".
Видеообзор матча Голден Стэйт – Лейкерс
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Источник: 24 Канал
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