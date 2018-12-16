15:30
16 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Михайлюк провел лучший матч в НБА и помог "Лейкерс" победить: видео

      11 Читати новину українською
      Михайлюк провел лучший матч в НБА за Лейкерс
      Михайлюк провел лучший матч в НБА за Лейкерс / UkrBasket.info

      "Лейкерс" украинского баскетболиста Святослава Михайлюка сумел одержать уверенную победу в матче регулярного чемпионата НБА.

      "Шарлотт" – "Лейкерс" 100:128 (22:32, 28:25, 17:40, 33:31)

      Читайте также: Михайлюк сыграл 9 минут с "Лейкерс", но не помог команде победить: видео

      Гости встречи выиграли две четверти. В первой отставание "Шарлотт" составило десять очков. Во второй 12-минутке хозяева паркета несколько сократили отставание, чем и разозлили гостей. В третьей четверти, которая и стала решающей, "Лейкерс" разгромили своего соперника 17:40. Таким образом, последние 12 минут были формальностью.

       

       

      Наставник "Лейкерс" дал шанс защитнику сборной Украины Святославу Михайлюку. Он сполна воспользовался игровым временем в концовке встречи против "Шарлотт". За 18 минут на паркете Михайлюк набрал 12 очков, сделал один подбор и отдал 4 результативные передачи. Михайлюк оказался среди пяти лучших игроков "Лейкерс" в игре.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      сегодня , 14:00 Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      Роман Маселко 52
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2795
      "Аквамен": гра престолів на дні океану
      сегодня , 13:00 "Аквамен": гра престолів на дні океану
      Юлія Ліпенцева 576
      "Жандармы" и инопланетяне: к поискам внеземного разума присоединилось ФБР
      сегодня , 12:01 "Жандармы" и инопланетяне: к поискам внеземного разума присоединилось ФБР
      270
      Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      сегодня , 09:05 Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      Наталія Лебідь 297
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      "Стандард" побеждает уже в третьем матче подряд
       17 апреля 2011 , 15:35
      Бабич и Иошер сохраняют шансы на плей-офф
      16 июня 2011 , 10:45
      Абсолютно лучшие. "Арсенал" - "Ливерпуль" - 2:0. ВИДЕО
       2 ноября 2013 , 19:22
      Григорий Суркис: Меня тревожит то рвение, с которым футбольные круги России игнорируют очевидные
       2 августа 2014 , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук