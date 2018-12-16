Михайлюк провел лучший матч в НБА и помог "Лейкерс" победить: видео

"Лейкерс" украинского баскетболиста Святослава Михайлюка сумел одержать уверенную победу в матче регулярного чемпионата НБА.

"Шарлотт" – "Лейкерс" 100:128 (22:32, 28:25, 17:40, 33:31)

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Гости встречи выиграли две четверти. В первой отставание "Шарлотт" составило десять очков. Во второй 12-минутке хозяева паркета несколько сократили отставание, чем и разозлили гостей. В третьей четверти, которая и стала решающей, "Лейкерс" разгромили своего соперника 17:40. Таким образом, последние 12 минут были формальностью.

Наставник "Лейкерс" дал шанс защитнику сборной Украины Святославу Михайлюку. Он сполна воспользовался игровым временем в концовке встречи против "Шарлотт". За 18 минут на паркете Михайлюк набрал 12 очков, сделал один подбор и отдал 4 результативные передачи. Михайлюк оказался среди пяти лучших игроков "Лейкерс" в игре.

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