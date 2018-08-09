Мила Йовович снялась в провокационной фотосессии для глянца: фото

Голливудская актриса Мила Йовович вслед за американскими звездами снялась для Love Magazine. Фотосессия получилась весьма провокационной.

Актриса украинского происхождения Мила Йовович похвасталась результатами стильной съемки для популярного глянца. Для фото звезда примерила немало стильного наряда. В частности, Мила Йовович показала дерзкие образы в черном и синем штанных костюмах, белой блузке, белье, атласной накидке, боди. Наряд обнажал грудь актрисы, что добавляло пикантности ее облику.

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Кроме этого, стройное и женственное тело Милы Йовович в дерзких образах стилисты дополнили собранными волосами и едва заметным макияжем.

Талантливый фотограф показал мое совершенство, но освободил мои недостатки. Я очень горжусь этой съемкой!

– рассказала Мила Йовович.

Мила Йовович



Обольстительная Мила Йовович



Провокационные фото Милы Йовович



Мила Йовович снялась для глянца



Актриса Мила Йовович



Мила Йовович в новых снимках



Сексапильная Мила Йовович

Автором фотосессии был фотограф Дрю Джаррет. Художник известный довольно провокационными и сексапильными съемками, поэтому образы Милы Йовович были сделаны в его стиле.