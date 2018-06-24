Мила Йовович засветила небритые подмышки на фото в Instagram
Голливудская звезда украинского происхождения Мила Йовович в очередной раз удивила своих поклонников неухоженным видом. На этот раз актриса показала на фото небритые подмышки на прогулке с детьми.
Последняя публикация, которую актриса оставляла на своей странице в Instagram вызвала много обсуждений и "хайпа" в отношении вида кинозвезды. 42-летняя Мила Йовович написала большую публикацию, которую начала со слов: "Наиболее прекрасный способ провести время – пойти в парк со своими детьми".
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Но последнее предложение, которое она оставила, действительно взбудоражило сеть: "И так, я плоская, и я не брею подмышки. Извините", имея в виду небольшой размер груди и небритые подмышки, которые можно разглядеть на фото.
Мила Йовович
Не обошлось и без зловещих комментариев фанатов, которые отмечали, что отдыхая от гламурной жизни с детьми, не стоит забывать об уходе за собой.
Но Мила часто привыкла показывать свою простую жизнь вне вспышками камер: грязные ногти и голова, отсутствие макияжа и заношенную одежду.
Стоит добавить, что Мила Йовович была трижды замужем и сейчас находится в браке с режиссером Полом Андерсоном, от которого родила две дочери.