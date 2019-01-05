"Милан" за 35 миллионов евро купил бразильца, которым интересовались "Динамо" и "Шахтер"

Итальянский "Милан" объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Лукасом Пакетой. За новичка "россо-нери" выложили бразильском "Фламенго" 35 миллионов евро и бонусы.

Контракт с 21-летним полузащитником рассчитан до 2023 года. В случае удачного выступления за "Милан", итальянцы доплатят еще 10 миллионов евро "Фламенго".

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Стоит отметить, что Лукасом Пакетой интересовались и украинские клубы. Сначала зимой 2018 года его пыталось купить киевское "Динамо", однако у "Фламенго" отвергли предложение киевлян. А уже летом заинтересованность в приобретении полузащитника проявлял донецкий "Шахтер".

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Лукас Пакета является воспитанником "Фламенго", за который сыграл 65 матчей и забил 13 голов. В сентября 2018 года футболист дебютировал за национальную сборную Бразилии в матче против США (2:0).