Милевский официально покинул венгерский клуб, названа новая команда украинца

Украинский нападающий Артем Милевский прекратил сотрудничество с венгерским клубом "Кишварда". Ожидается, что футболист вернется выступать в Беларусь.

О том, что Милевский покидает "Кишварда" сообщает официальный сайт венгров.

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Спортивный директор "Кишварда" Аттила Ревешь заявил, что Милевский возвращается в Брестское "Динамо", которое покинул минувшим летом, сообщает nemzetisport.hu.

Милевский был одним из лидеров "Динамо", но клуб решил расстаться с ним после конфликта с главным тренером команды Алексеем Шпилевским.

Отметим, что 33-летний украинец заключил контракт с венгерским клубом в конце августа, провел восемь матчей (пять раз в стартовом составе). В целом на его счету 459 сыгранных минут и ни одного результативного действия.

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