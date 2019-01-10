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      Милевский официально покинул венгерский клуб, названа новая команда украинца

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      Милевский покинул Кишварда
      Милевский покинул Кишварда / fcdynamo.kiev.ua

      Украинский нападающий Артем Милевский прекратил сотрудничество с венгерским клубом "Кишварда". Ожидается, что футболист вернется выступать в Беларусь.

      О том, что Милевский покидает "Кишварда" сообщает официальный сайт венгров.

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      Спортивный директор "Кишварда" Аттила Ревешь заявил, что Милевский возвращается в Брестское "Динамо", которое покинул минувшим летом, сообщает nemzetisport.hu.

      Милевский был одним из лидеров "Динамо", но клуб решил расстаться с ним после конфликта с главным тренером команды Алексеем Шпилевским.

      Отметим, что 33-летний украинец заключил контракт с венгерским клубом в конце августа, провел восемь матчей (пять раз в стартовом составе). В целом на его счету 459 сыгранных минут и ни одного результативного действия.

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      Теги: Футбол Трансферы Спорт
      Источник: 24 Канал
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