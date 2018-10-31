В матче 1/8 финала Кубка Украины "Минай" примет в Ужгороде киевское "Динамо". Матч можно будет просмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Стоит отметить, что матч начнется в среду, 31 октября, в 14:00 часов. Несмотря на то, что это обычный рабочий день, не все смогут посмотреть матч на стадионе.

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Однако матч "Минай" – "Динамо" смотреть онлайн можно будет на официальном YouTube-канале "Минай", а также на Uzhnet+, "21 канале" и "М-Студио".

Онлайн-трансляцию кубковой игры "Минай" – "Динамо" проведет сайт 24 Канала.