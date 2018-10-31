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      Минай – Динамо: где смотреть онлайн матч Кубка Украины

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      Минай – Динамо смотреть онлайн
      Минай – Динамо смотреть онлайн

      В матче 1/8 финала Кубка Украины "Минай" примет в Ужгороде киевское "Динамо". Матч можно будет просмотреть как по телевидению, так и онлайн.

      Стоит отметить, что матч начнется в среду, 31 октября, в 14:00 часов. Несмотря на то, что это обычный рабочий день, не все смогут посмотреть матч на стадионе.

      Читайте также: На кубковый матч против "Динамо" закарпатский клуб втрое увеличил количество мест на стадионе

      Однако матч "Минай" – "Динамо" смотреть онлайн можно будет на официальном YouTube-канале "Минай", а также на Uzhnet+, "21 канале" и "М-Студио".

      Онлайн-трансляцию кубковой игры "Минай" – "Динамо" проведет сайт 24 Канала.

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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