Минай – Динамо: онлайн матча Кубка Украины
Матч между футбольным клубом "Минай" и "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины состоится в Ужгороде. Игра начнется ло 14:00. Онлайн матч – на сайте 24 Канала.
Футбольный клуб "Минай" представляет одноименное селище в Закарпатской области. Команда сейчас идет на первом месте во Второй лиге, а в своем составе имеет достаточно опытных игроков. Среди них Василий Кобин, который в свое время играл за "Карпаты", "Шахтер" и "Металлист", а также капитан команды Михаил Кополовец. Правда последний в матче не сыграет – полузащитник получил тяжелую травму.
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Матч "Минай" – "Динамо" начнется в 14:00. Победитель игры выйдет в четвертьфинал Кубка Украины.
Источник: 24 Канал
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