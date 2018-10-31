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      Минай – Динамо: онлайн матча Кубка Украины

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      Минай – Динамо онлайн матча 1/8 Кубка Украины
      Минай – Динамо онлайн матча 1/8 Кубка Украины / ФК "Минай"

      Матч между футбольным клубом "Минай" и "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины состоится в Ужгороде. Игра начнется ло 14:00. Онлайн матч – на сайте 24 Канала.

      Футбольный клуб "Минай" представляет одноименное селище в Закарпатской области. Команда сейчас идет на первом месте во Второй лиге, а в своем составе имеет достаточно опытных игроков. Среди них Василий Кобин, который в свое время играл за "Карпаты", "Шахтер" и "Металлист", а также капитан команды Михаил Кополовец. Правда последний в матче не сыграет – полузащитник получил тяжелую травму.

      Читайте также: На кубковый матч против "Динамо" закарпатский клуб втрое увеличил количество мест на стадионе

      Матч "Минай" – "Динамо" начнется в 14:00. Победитель игры выйдет в четвертьфинал Кубка Украины.

       

       

      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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