Министерство экологии подтвердило безопасность будущего мусороперерабатывающего завода во Львове

Будущий мусороперерабатывающий комплекс во Львове не будет наносить вред окружающей среде, а его воздействие на окружающую среду является экологически допустимым.

Об этом говорится в Заключении по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВД), который обнародовало Министерство экологии и природных ресурсов Украины, учтя замечания и предложения, поступившие от львовян.

"Львов комплексно решает вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами и системно движется в направлении строительства мусороперерабатывающего комплекса. Пройдя всю процедуру согласования, заключение из Министерства экологии – это последний документ, который мы ожидали. То есть все, что должно сделать город для строительства завода, было сделано – получили все документы, которые в соответствии с законодательством необходимые для строительства современного мусороперерабатывающего комплекса, который будет первым в Украине. Теперь дело за Европейским банком реконструкции и развития по определению победителя, который будет строить комплекс. А дальше-переход к конкретным действиям по строительству", -отметил Сергей Бабак, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

"На основании приведенных в Отчете по ОВД оценок вероятных воздействий на компоненты окружающей среды (водные и земельные ресурсы, почвы, климатические факторы, материальные объекты, ландшафт и уровни шумового, теплового и вибрационного загрязнения) совокупное влияние плановой деятельности при штатном режиме эксплуатации является экологически допустимым", – говорится в Заключении по Оценке воздействия на окружающую среду в Реестре ОВД.

Заключение по оценке влияния на окружающую среду Министерства экологии является одним из последних и главных этапов подготовки к началу строительства мусороперерабатывающего завода. Мы получили очередное подтверждение того, что будущий комплекс будет экологически безопасным и соответствовать всем европейским нормам по защите окружающей среды. Поэтому ожидаем, что уже в этом году во Львове стартует строительство завода,

– рассказал Вадим Ноздря, директор ЛКП "Зеленый город".

Также в документе указано, что субъект хозяйствования должен осуществлять послепроектный мониторинг меньшей мере в течение 3 лет после ввода объекта в эксплуатацию, а также в течение 1 года осуществить озеленение в объеме не менее 300 деревьев.

Напомним, 25 января во Львове состоялись общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВД) после которых Министерство экологии и природных ресурсов Украины должно было выдать свое заключение о возможности строительства мусороперерабатывающего завода во Львове.

В течение прошлого года эксперты Института проектирования "Комфортбуд" с привлечением специализированной экспертной организации изучали технологию этого объекта, чтобы понять повлияет ли он на экологическое состояние города. Специалисты, которые провели это исследование, учитывали национальные и международные требования по строительству и эксплуатации таких объектов

Поэтому за два года в городе планируют построить первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс с европейской технологии механико-биологической переработки отходов, рекультивують старый полигон и внедрят новую систему обращения с отходами. Она будет предусматривать сортировки сухих и влажных отходов, вторичного сырья и устройство отдельных площадок для сбора электроники, крупногабаритного и строительного мусора. А уже в этом году заработает станция компостирования органических отходов. Для этих целей город получил 25 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития, 10 миллионов евро гранта – безвозвратной финансовой помощи от экологических фондов. Вклад города – 6,75 миллиона евро.