Министр экологии заявил, что Львов прилагает большие усилия для решения мусорной проблемы

По мнению Семерака, активисты, которые оппонируют местным властям, идут по ложному пути.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак считает, что Львов прилагает сверхусилия для решения мусорной проблемы, а активисты, которые оппонируют местной власти, идут ложным путем. Это Семерак сказал 22 февраля во время встречи со студентами УКУ.

"Сегодня Львов, Львовский городской и областной совет прилагают сверхусилия для решения проблемы твердых бытовых отходов. Местные власти не идут гладким путем по этой дороге. Работа, поиск формул и коммуникация заинтересованных сторон будет гарантировать быстрое и качественное выполнение этих задач, которые будут не дорогими и безопасными для окружающей среды. Во Львове ведутся дискуссии по этому вопросу, в частности, это было на общественных слушаниях. Я же считаю, что некоторые активисты пошли ложным путем оппонирования модели, которую избрал Львовский городской совет", – заявил Остап Семерак.

Напомним, что в этом году Львов намерен начать строительство мусороперерабатывающего завода. Сейчас Министерство экологии разрабатывает отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВД) будущего завода.



В январе во время общественных слушаний, которые провели в рамках разработки ОВД, некоторые активисты выступили против этого строительства. Впоследствии глава ЛОГА Олег Синютка встретился с ними и заявил о "недопустимости" строительства мусороперерабатывающего завода во Львове, а также раскритиковал выбранную городом технологию переработки мусора. Потом глава ОГА заявил, что его неправильно поняли.