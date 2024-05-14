К сожалению, он умный: способен ли новый министр обороны России переломить ход войны

В России новый министр обороны – экономист Андрей Белоусов. Его назначение на эту должность может свидетельствовать о том, что Владимир Путин хочет окончательно перевести экономику России на военные "рельсы" и продолжать войну в Украине как можно дольше.

Минобороны России во времена Сергея Шойгу погрязло в коррупции, однако по мнению главы благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольги Романовой, которым она поделилась с 24 Каналом, коррупционность – это не то, за что увольняют путинских министров. В то же время Шойгу был большим "подарком" для людей, выступающих против войны в Украине.

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Убежденный "ястреб"

Экс-министр обороны России был, по словам Романовой, тупым, не военным, много воровал, и это было его "преимуществами".

В то же время Андрей Белоусов, к сожалению, умный. Он – умный холеный фашист. Он любит классическую музыку. Он убежденный "ястреб" и сторонник перевода российской экономики на мобилизационные рельсы. Предположительно в России будет передел собственности. Это очень серьезный путинский "аккорд",

– подчеркнула Романова.

Белоусов недоволен, что так называемое "СВО" среди приоритетов россиян – где-то на периферии. Теперь, по ее мнению, будет "все для фронта, все для победы", и война должна прийти в дом каждого россиянина.

"Это уже происходит. В частности, в Белгородской области. В то же время наступление россиян в Харьковской области, хочется верить, пока только манёвр. Однако в целом ситуация очень серьезная", – подчеркнула председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

Может переиграть Путина

Аналитики американского Института изучения войны отмечали в конце апреля, что у россиян не хватит ресурсов для захвата Харькова. В то же время сейчас в ГУР считают, что Россия на конец мая – начало июня может готовить основное наступление на Харьков и Сумы. Также в планах врага захватить один из этих городов.

Еще до начала продвижения оккупантов на севере Харьковщины аналитики и эксперты отмечали, что Россия не имеет ресурса для того, чтобы проводить активные наступательные операции. Однако после того, как минобороны возглавил Белоусов, ситуация может измениться.

Теперь новый министр будет заниматься обеспечением армии боеприпасами, оружием, техникой и всем необходимым, а он, к сожалению, найдет соответствующие ресурсы,

– отметила она.

Что касается резерва личного состава, то в российских зонах еще остается максимум 150 тысяч заключенных, которых можно отправить на фронт. А дальше нужна мобилизация.

"Уверена, что у Белоусова не будет никаких сомнений относительно ее проведения. К тому же ему как циничному и жесткому человеку абсолютно все равно. Если же предположить, что кто-то сможет переиграть Путина и занять его место, то Белоусов – один из тех, кто способен это сделать", – резюмировала Ольга Романова.

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