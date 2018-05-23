Минздрав призывает регионы усилить меры по вакцинации: почти тысяча больных среди детей

За двадцатую неделю 2018 года корью заболели 1610 человек, из них 642 взрослых и 968 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

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По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за двадцатую неделю 2018 года корью заболели 1610 людей (642 взрослых и 968 детей).

Министерство здравоохранения принимает меры для повышения уровня иммунизации и прививки детям, которые в свое время пропустили плановую вакцинацию, и призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.

Минздрав отмечает, что вакцина против кори есть в наличии во всех регионах.

Для прививок КПК (комбинированная вакцина от трех таких детских инфекций как корь, паротит и краснуха) в Украину сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн", она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно,

– подчеркивает Министерство здравоохранения

Ранее стало известно, что на Закарпатье в селе Черная Тиса Раховского района зафиксирована вспышка кори. Там заболело 49 учеников одной школы.

Что такое корь?Это одно из самых заразных вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем. Однако вирус кори является достаточно чувствительным к воздействию внешней среды и погибает во время кипячения или дезинфекции. При комнатной температуре в помещении возбудитель остается активным в течение двух дней. Оптимальной же для вируса является температура ниже 15 градусов: тогда он хранится долго. Поэтому медицинские работники рекомендуют, прежде всего, как можно чаще проветривать помещение и делать влажную уборку.