Мир слышит вас и знает о вашей несокрушимости, – генсек ООН к украинцам
Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев. Он заявил, что мир слышит украинцев и видит их стойкость и несокрушимость.
Позиция ООН четкая – российское вторжение в Украину является нарушением ее территориальной целостности и устава Организации. Об этом Гутерриш заявил во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским, сообщает 24 канал.
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Мир видит несокрушимость украинцев
Генсек ООН отметил, что он прибыл в Украину, чтобы сфокусироваться на опциях, которые может использовать Организация для усиления поддержки украинских граждан, спасения жизней, минимизации страданий и поиска пути к миру.
Я хочу, чтобы украинцы знали – мир видит вас, слышит вас и знает о вашей стойкости и несокрушимости. Я также знаю, что слов о солидарности недостаточно. Я здесь для того, чтобы сосредоточиться на потребностях непосредственно на местах и масштабированиях деятельности,
– добавил Гутерриш.
Он пояснил, что Совбез ООН не смог сделать все, что было в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массовой фрустрации, разочарования и гнева. Однако, по словам Гутерриша, каждый представитель и представительница ООН ежедневно работают для украинцев, бок о бок со многими украинскими организациями.
Обстрел Киева во время визита генсека ООН: коротко
- В Киев 27 апреля прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время его визита вечером следующего дня российские захватчики обстреляли Киев.
- Вражеская ракета попала в 25-этажку в Шевченковском районе столицы. Здание частично разрушилось и начался пожар.
- Спасатели предварительно сообщили о 10 пострадавших, однако травмированных может быть еще больше.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил цинизм оккупантов, ведь еще 26 апреля генсек ООН общался за длинным столом в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, а через 2 дня взрывы раздались в километре от него.
- По словам Зеленского, этот обстрел многое говорит о подлинном отношении страны-террористки к глобальным институтам. Российское руководство пытается унизить ООН и все, что она олицетворяет. Так что эта ситуация требует мощной реакции.
- В свою очередь, Гутерриш заявил, что был шокирован бомбардировкой Киева во время своего визита.
Смотрите общий брифинг Гутерриша и Зеленского:
Стоит посмотреть – Антониу Гутерриш встретился с Зеленским в Киеве