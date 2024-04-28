Готовила новый удар: зачем Россия распространяет якобы проект соглашения с Украиной 2022 года

В начале полномасштабной войны, как пишет немецкое издание, Украина и Россия могли заключить мирное соглашение. Российская пропаганда распространяет этот материал, делая акцент на том, что Киев якобы отказался от соглашения из-за требования Москвы сделать русский язык вторым государственным в Украине.

Политолог Игорь Чаленко, комментируя 24 Канала, "слив" немецкого издания, назвал его "операция "легализация" текста так называемого "соглашения" в телеграмме. Ранее Владимир Путин показывал этот "документ" фаворитам Африканских стран.

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Подтвердил бы факт капитуляции Украины

Сегодня это "соглашение" представляется немецкими журналистами в деформированной интерпретации. Мол, якобы действительно можно было "достичь мира" и этот документ "мог быть подписан".

Он не мог быть подписан, потому что в нем есть конкретика относительно несогласованной позиции между Украиной и Россией, которые демонстрируют абсолютную полярность мнений по поводу безопасности нашего государства, вопросы русского языка,

– подчеркнул политолог.

Россия отмечает якобы "парафированность" этого текста, что будто он был "согласован, но это не так.

Даже если существовал документ подобного содержания, потому что мы не знаем до конца, правдив ли он на 100%. Однако из этого текста, что был опубликован, вполне понятно, что украинская сторона стояла на позиции обеспечения национальной безопасности. Если бы речь шла о неучастии нашего государства в военных блоках, то все равно было указано, что необходимо для малейшего обеспечения безопасности Украины,

– подчеркнул он.

В то же время Россия стремилась тотального политического влияния на Украину, уменьшение ее военной способности, которой едва хватило бы защитить Киевскую область. Очевидно, по его мнению, что это было подготовка к следующему удару, когда Россия могла бы взять Украину без сопротивления.

"Текст этого соглашения был бы губительным и подтвердил факт капитуляции Украины. Сейчас Россия использует этот текст для того, чтобы сбить фокус внимания с учредительного саммита мира, который состоится в Швейцарии 15– 16 июня. Москва пытается таким образом уменьшить количество стран, которые будут участвовать в нем",– уверен Игорь Чаленко.

Больше о так называемом мирном соглашении между Украиной и Россией

Немецкое издание Die Welt опубликовало "секретный" документ, якобы готовившийся в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

В документе говорится об определенных договоренностях, которые были достигнуты, но несколько его пунктов должны были согласовать Владимир Путин и Владимир Зеленский на саммите.

Согласно этому "соглашению" Украина должна была придерживаться "постоянного нейтралитета" и отказаться от членства в любых военных союзах., в частности, в НАТО.

Кроме того, Киев должен никогда не "получать, не производить и не покупать ядерное оружие, не допускать иностранное оружие и войска в Украине. Также не проводить военные учения с иностранным участием и отказаться от участия в каких-либо военных конфликтах. Однако Украина могла бы стать членом Евросоюза.

Россия со своей стороны якобы "гарантировала" больше не будет нападать на Украину. Гарантии безопасности этому должны были предоставить США., Великобритания, Франция, Китай.

Россия хотела, чтобы Украина фактически передала ей Крым. Относительно границ в Донецкой и Луганской областях, к ним якобы должны были определить лично Путин и Зеленский. Однако Украина отклонила это.

Немецкое издание отмечает, что Украина и Россия якобы были близки к вероятному мирному соглашению в апреле 2022 года. Однако после того, как россияне выдвинули требования о придании русскому языку статуса второго государственного в Украине, а также отмена взаимных санкций, прекращение исков в международных судах и запреты на законодательном уровне "фашизма", нацизма и агрессивного национализма", украинская сторона не согласилась с этим.