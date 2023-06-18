Повторяет путь России: эксперт-международник о причинах, по которым Китай продвигает мирные инициативы

Китай в последнее время активно продвигает свои "мирные инициативы" по разрешению войны России против Украины. В то же время, он выступил в качестве "миротворца" в отношениях Саудовской Аравии и Ирана.

Также недавно Пекин посетил лидер Палестины, и, вероятно, Китай может работать над урегулированием палестино-израильского конфликта. Эксперт-международник Богдан Ференс отметил, что в таких поступках Китай повторяет путь, которым раньше двигалась Россия. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Будет усиливать региональное влияние

Активизация Пекина по поводу разрешения сложных конфликтов в регионах, на которые ранее он не оказывал серьезного влияния, связана с его геополитическими амбициями. А также с возможностями, которые кое-где начинают создаваться.

Если вспомнить Россию, то она начала вмешиваться в те конфликты, которые всем казались далекими географически и которые не относились к сфере интересов страны-агрессора. К примеру, на Ближнем Востоке, в Сирии. И эти амбиции в геополитическом измерении Москва пытается реализовывать,

– напомнил эксперт-международник.

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А сейчас Китай частично движется по тому же пути, что и когда-то Россия. И не исключено, что его большая активизация будет сосредоточена на направлении предложения как минимум альтернативных подходов Соединенным Штатам в урегулировании тех или иных вопросов.

"И вокруг этого процесса, без достижения сущности и результата, Китай будет выстраивать ситуативные антизападные коалиции. А также Пекин будет усиливать свое региональное влияние и распространять свой интерес. Такую стратегию имеет Китай", – подчеркнул Богдан Ференс.

"Мирный план" Китая по урегулированию войны России против Украины В годовщину начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину Китай обнародовал свой В годовщину начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину Китай обнародовал свой "мирный план" . Он состоит из 12 пунктов, среди которых: уважение суверенитета всех стран; отказ от менталитета "холодной войны"; прекращение боевых действий; возобновление мирных переговоров и т.д.

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