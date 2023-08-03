Президент Бразилии пожаловался на игнорирование его "мирного плана" для Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 2 августа снова посетовал о своей "мирной инициативе" для урегулирования войны против Украины. Да, он посетовал, что его "план" игнорируют как наше государство, так и страна-агрессорка.

В то же время, сам Лула да Силва утверждает, что Бразилия якобы "работает ради мира в Украине". Он также считает, что к миру "ни Путин, ни Зеленский не готовы".

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Глава Бразилии высказался о его "мирном плане"

Лидер Бразилии пояснил, что его страна вместе с другими хочет сформировать так называемое "мирное предложение" для Украины, когда этого захотят обе стороны. При этом Лула да Силва подверг критике западные государства и Совет Безопасности ООН за то, что они якобы не останавливают войну.

Совбез ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И каждый имеет право вето,

– подчеркнул он.

Кроме того, бразильский лидер считает, что "Большая семерка" больше не должна существовать, а ее должна заменить большая группа, например G20, в которую войдут развивающиеся страны. Он подчеркнул, что формат G7 уже "устарел" и "не эффективен".

Как высказывался глава Бразилии об Украине

Луис Инасиу Лула да Силва 28 июля заявил, что мир якобы устал от войны России против нашего государства. Более того, он положил вину на решение полномасштабных военных действий на Владимира Зеленского и Джо Байдена.

На эти высказывания отреагировал президент Украины. Да, Зеленский подчеркнул, что нашей стране нужно налаживать отношения с Бразилией, а бразильцев призвал не верить риторике России.

Следует отметить, что риторика бразильского главы менялась время от времени. К примеру, он предлагал Киеву пойти на территориальные уступки Москве, но после скандалов все же признал территориальную целостность Украины, при этом не назвав Россию страной-агрессорой.

"Мирный план" Бразилии предусматривает то, что Украина должна отказаться от претензий на аннексированный Крымский полуостров в обмен на мир. Также Бразилия предлагала разрешение конфликта путем переговоров и созданием "группы государств для мира в Украине".