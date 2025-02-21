Трамп приказал Европе подготовить капитуляцию Украины за 3 недели, – евродепутат

Администрация Трампа давит на Европу, чтобы та вынудила Украину к невыгодному ей перемирию. Глава США взялся угрожать союзникам.

Дональд Трамп рассчитывает как можно скорее избавиться от "украинской проблемы". Как сообщил в соцсети "Х" финский депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Мика Аатола, США выдвинули Европе ультиматум по Украине, передает 24 Канал.

Смотрите также Спецпосланник Трампа заявил, что "подружился" с Путиным во время визита в Москву, – Sky News

Что хочет Трамп от Европы

По его словам, США дали союзникам 3 недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины. Мол, если этого сделано не будет, то Соединенные Штаты выведут войска из Европы.

Трамп ставит безопасность России на первый план сейчас и в будущем. Пусть сами занимаются своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть,

– подытожил Аатола.

После переговоров делегаций США и России 18 февраля в Саудовской Аравии, куда не позвали ни Украину, ни ЕС, между Киевом и Вашингтоном произошел значительный перелом в отношениях. Дональд Трампа и его команда начали делать заявления, которые напоминают тезисы российской пропаганды. В частности, глава США дошел до того, что обвиняет Зеленского в начале войны.

Напомним, что, по данным СМИ, Трамп планирует достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая. Между тем украинская разведка сообщает о планах России объявить о "победе" в войне против Украины и НАТО.