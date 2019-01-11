Мирон Маркевич получил награду от Президента за помощь в АТО
Известный украинский тренер Мирон Маркевич награжден знаком отличия "За гуманитарное участие в антитеррористической операции" от Президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщает Федерация футбола Украины. Отмечается, что Мирон Маркевич ее получил по представлению Государственной пограничной службы.
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Мирон Маркевич с отличием (фото ФФУ)
Стоит отметить, что Мирон Маркевич неоднократно посещал пограничников. Как на передовой, так и в местах их дислокации. И даже попал под обстрел боевиков в Марьинке.
Источник: 24 Канал
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