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      Мирон Маркевич получил награду от Президента за помощь в АТО

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      Мирон Маркевич во время посещения пограничников на передовой
      Мирон Маркевич во время посещения пограничников на передовой / Государственная пограничная служба Украины

      Известный украинский тренер Мирон Маркевич награжден знаком отличия "За гуманитарное участие в антитеррористической операции" от Президента Украины Петра Порошенко.

      Об этом сообщает Федерация футбола Украины. Отмечается, что Мирон Маркевич ее получил по представлению Государственной пограничной службы.

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      Мирон Маркевич с отличием (фото ФФУ)

      Стоит отметить, что Мирон Маркевич неоднократно посещал пограничников. Как на передовой, так и в местах их дислокации. И даже попал под обстрел боевиков в Марьинке.

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      Теги: Футбол Спорт Война на Донбассе АТО Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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