Мирон Маркевич прокомментировал переход Селезнева в "Малагу"

Председатель комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал переход форварда Евгения Селезнева в "Малагу".

Мирон Маркевич прекрасно знает возможности Селезнева, потому что он выводил "Днепр" с этим нападающим в составе в финал Лиги Европы.

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Я рад за Женю. Его желания сбываются, поскольку он хотел попасть в хороший европейский клуб. А Малага, несмотря на то, что выступает в Сегунде, является серьезным клубом. Евгений сделал правильный выбор, поехав из Турции в Испанию. В Селезнева есть способности, чтобы как минимум закрепиться в "Малаге", поскольку в его профессиональных качествах никто не сомневается. Он умеет забивать голы, это мастер игры в штрафной площадке соперника. Если Селезнев серьезно отнесется к своему переходу, то считаю, может стать там даже одним из лучших,

– цитирует Маркевича "Команда 1".

Напомним, что 10 января Евгений Селезнев официально стал игроком испанской "Малаги". Клуб арендовал игрока у турецкого "Аксихара".

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