В Миргороде и Харьковской области раздавались взрывы: оккупанты пускали ракеты

Российские захватчики поздно вечером 15 февраля запустили ракеты на Полтавскую и Харьковскую области. Впоследствии в областях прогремели мощные взрывы.

В частности, громко было и в Миргороде. До этого в Харьковской и Полтавской области объявляли воздушные тревоги.

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В Полтавской и Харьковской областях раздавались взрывы

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 23 часа 33 минуты. Уже через несколько десятков минут Воздушные силы ВСУ отметили, что в направлении области летит ракета.

Впоследствии стало известно, что вражеская воздушная цель держит курс на Миргород.

Ракета, предположительно Х-59 в направлении Миргорода!

– писали военные.

Уже после полуночи 16 февраля Воздушные силы предупредили о движении еще одной ракеты в направлении Миргорода. После этого местные жители начали сообщать о взрывах.

"В Миргородском районе прогремел взрыв", – рассказали корреспонденты Общественного.

В конце концов в Полтавской области дали отбои воздушной тревоги около 0 часов 16 минут.

Кроме того, Воздушные силы 16 февраля предупреждали о движении российской ракеты в направлении Харькова. Местные телеграм-каналы также сообщали, что на территории области слышали взрывы.

Стоит отметить, что тревога в Харьковской области звучала с 0 часов 6 минут по 0 часов 22 минуты. Сейчас о судьбе вражеской цели, летевшей на Харьков, официальные лица не сообщали.

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Российская армия 15 февраля около 4:20 начала наносить ракетные удары со своих стратегических бомбардировщиков Ту-95 по территории Украины. В связи с этим во всех регионах нашей страны была оперативно объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в Киеве и области. Тогда сообщали о работе ПВО по вражеским целям.

Громко также было в Запорожье и Днепре. До этого Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ракет на эти города.

Взрывы также несколько раз раздавались и во Львове. В результате атаки был полностью разрушен энергетический объект.

Стоит отметить, что во время этой массированной ракетной атаки оккупанты применили 26 средств воздушного нападения. Нашим силам ПВО удалось уничтожить 13 вражеских целей.