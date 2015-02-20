США больше не будут помогать: что Украине делать в этом новом мире

Старому мировому порядку пришел конец. Старый мировой порядок, основанный на правилах, договоренностях и ценностях, больше не существует. Он никогда не был совершенным, но он существовал. Сейчас его больше нет.

Какой будет новая Америка

Развитые страны получали выгоду от мирового порядка, а развивающиеся страны или те, что по крайней мере делают вид таких, пытались его разрушить, потому что невыгодный. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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В какой-то момент развивающиеся страны (прежде всего Китай) стали догонять развитые, и самая мощная развитая страна, США, решила, что пора перейти от охраны старого порядка к его разрушению. Именно поэтому американский народ избрал Дональда Трампа, который стал выразителем этой идеи.

Это не случайность, а воплощение тренда (как и все остальное в мире). Раньше с одной стороны лупали несущую конструкцию, с другой поддерживали и чинили. Теперь конструкцию разрушают с обеих сторон, пойдет гораздо быстрее.

В этом "новом мире без порядка" США не будут защищать своих европейских или азиатских союзников. В этом мире теперь нет союзов и союзников, нет взаимных обязательств, а старые договоры могут быть пересмотрены в одностороннем порядке. Есть только большие сильные страны, которые берут то, что им хочется, и маленькие слабые, которые становятся жертвами такой политики. По крайней мере так видит мир новая американская администрация. Они не изоляционисты – они экспансионисты, и нас не должны удивлять теперь требования по Гренландии, Канады или Панамы.

Очевидно, нынешняя американская администрация не монолитная. Она состоит из многих групп с достаточно разными ценностями и интересами, но сейчас отмечу только две важнейшие. Назовем их условно America First и техноолигархи (было бы правильнее назвать их технофашистами, используя это слово не для ругательства, а для обозначения их идеологии).

America First мечтает разрушить мировой порядок, но усилить американское государство, чтобы Америка доминировала над миром.

Техноолигархи мечтают разрушить мировой порядок, включая американское государство, чтобы над миром доминировали их технокорпорации.

Стратегия первой группы описана в проекте-2025 от Heritage Foundation. Стратегию техноолигархов формируют Маск, Тиль, Сакс и другие представители этой когорты. Эти две группы имеют противоположные взгляды на налогообложение, спецслужбы, мигрантов (техноолигархи нуждаются в талантах со всего мира, America First против мигрантов) и другие вопросы, поэтому рано или поздно они поссорятся. Но пока они едины в стремлении как можно скорее разрушить то, что было. "Весь мир насилия мы разрушим, с корнями вырвем, а потом..." – где-то мы уже это слышали.

Новая Америка не хочет быть глобальным полицейским и следить за порядком в мире. Она не будет защищать демократию, не будет распространять образование, не будет развивать институты и т.д. – ей от вас нужны только ваши активы (раньше так делал только Китай). Новая Америка не верит в союзы и договоренности, она верит в право сильного в мультиполярном мире. Если ты сильный, делай что хочешь. Если слабый, отдай "одежду, ботинки и мотоцикл", как говорил Терминатор. Это неоколониализм, или в экономическом, или в силовом формате.

Новая Америка не верит в мультилатерализм (многосторонность), то есть ей не нужны международные институты, поэтому не исключено, что в ближайшее время США выйдут из НАТО (если не формально, то фактически), Всемирной торговой организации, а может, даже ООН. Маск будет объяснять это необходимостью сохранить от расточительства американские средства, Трамп – неработоспособностью институтов (и будет прав, но вместо ремонта будет предлагать снести все под ноль), Проект-2025 – тем, что, если США потребуется кому-то оказать помощь, они могут это сделать напрямую, "без лишних бюрократов".

Что новая американская политика означает для Европы

Контракт безопасности с Европой, "Pax Americana", завершился. Европа как центр силы невыгодна Америке: теперь это не союзник (потому что союзников нет), а альтернативный центр силы – а чем меньше центров силы, тем лучше.

Здесь цели Америки совпадают с целями России и Китая: разъединить Европу с Америкой, разбить Европейский Союз и иметь Европу слабой, разъединенной и бессильной в виде отдельных незащищенных рынков и объекта грабежа. Такого себе неповоротливого тюленя, которого можно обкусывать со всех сторон.

Еще непонятно, как видит американская администрация зоны влияния в Европе: будут ли грабить вместе ее с обеих сторон, или Западная Европа будет зоной исключительных интересов Америки, а Восточная Европа – России (как было во времена Холодной войны), что будет с посягательствами Китая (который уже понемногу скупает Европу в розницу) и тому подобное. Но главное, что им надо развалить Европейский Союз, разъединить всех, и для этого они открыто поддерживают евроскептиков с крайнего правого (а Россия также и крайнего левого) конца политического спектра.

Если на обломках Европы появятся сильные индивидуальные лидеры, США будут с ними сотрудничать. Пока что ни во Франции, ни в Германии, ни в Великобритании они таких не видят.

Что новая американская политика означает для России

Америка видит Китай своим самым большим противником. И здесь мы имеем то, что я называю самой большой геополитической ошибкой XXI века: веру американцев в возможность оторвать Россию от Китая и развернуть ее в противоположную сторону – против Китая.

По нашему мнению, это сделать невозможно. Но, как мы знаем, каждая американская администрация в начале стремилась "перезагрузить" отношения с Россией, ошибочно считая ее частью западной цивилизации. Ничем хорошим все эти "перезагрузки" не закончились, но это уже было потом.

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В такой ситуации главным опасением американской администрации является крах российского режима. Надо не допустить этого любой ценой. Я еще два года назад писал, что страх поражения России настолько превосходит страх поражения Украины (без которой мир прекрасно жил сотни лет), что может наступить момент, когда вместо поддержки Украины против России Америка начнет поддерживать Россию против Украины. Неприятно, но этот день наступил.

Уже за первый месяц своей каденции Трамп вывел Россию из международной изоляции. Вместо агрессора и международного террориста представил ее мощной страной, которая имеет право на свое место за столом великих держав. Не исключено, что вскоре будут сниматься санкции.

Представьте себе, что в разгар Второй мировой президент США вместо помогать Великобритании бороться с нацистским Рейхом, вместо ленд-лиза для СССР будет посылать переговорщиков встретиться с представителями Гитлера, называть Адольфа своим лучшим другом, готовить личную встречу и объяснять всем, что Чехословакия, Польша, Франция сами виноваты в войне, а с другом Адольфом мы как-то договоримся.

Что новая американская политика означает для Украины

Во-первых, поддержки для Украины больше не будет. Еще осенью украинские аналитики объясняли, что поддержки от США не будет независимо от итогов президентских выборов.

Порой нам кажется, что кто-то в американской администрации ненавидит Украину, а кто-то любит. Это детский подход: ребенку кажется, что он в центре внимания, и все вокруг как-то относятся к нему, хорошо или плохо. Взрослый человек знает, что миру к тебе преимущественно безразлично. Мир не украиноцентричный. В их понимании Украина это не хорошо и не плохо – это просто нерелевантно, то есть не имеет отношения к делу.

Украина мешает нынешней Америке сделать две вещи:

во-первых, ослабить Европу, чтобы она была беззащитной;

во-вторых, укрепить Россию, чтобы использовать против Китая. Поэтому Украина должна быть наказана – ничего личного, только бизнес.

Популярная сейчас в среде новой американской администрации метафора сравнивает нынешнюю войну с американской гражданской войной. Украина выглядит мятежной южной провинцией. Хорошие северяне в конце концов победят плохих южан и наведут порядок. А посторонним государствам (США, Европе) не стоит лезть в чужую гражданскую войну.

Что нам делать в этой ситуации

Во-первых, прекратить думать, что мы можем как-то "продать" себя новой американской администрации. Мы для нее досадное препятствие в реализации их планов. Нам нечего им предложить.

Чем Америка может давить на Украину? Вряд ли прекращением помощи, потому что помощь прекратится в любом случае. Определенные аспекты этого прекращения будут для нас болезненными, очень болезненными, гораздо больше, чем демонтаж USAID. Но я не вижу никаких возможностей сохранить эту помощь.

Во-вторых, время понять, что основной наш союзник – Европа. Европа не выстоит без Украины. Украина не выстоит без Европы. Мы в одной лодке, или вместе выплывем, или вместе утонем. Было бы неплохо, если бы в Европе побыстрее это поняли так же, как и мы.

Украина нужна Европе как щит. Мы имеем самую большую армию на континенте. Мы единственные имеем армию, которая знает, как сдерживать Россию. Мы единственные имеем армию, которая умеет вести современную высокотехнологичную войну.

Европа нужна Украине как тыл. Как источник финансовой помощи, вооружений, технологий, инвестиций, политической и моральной поддержки. Мы обречены быть вместе.

Сможет ли Европа быстро проснуться? Украина заплатила кровью своих лучших сыновей и дочерей за три года европейского пробуждения, которые были потеряны. Мы помогали Европе выиграть время, чтобы подготовиться, но они его не использовали. Только сейчас, под влиянием очевидного разрушения союзов и обещаний, начинается пробуждение. Мы говорили Европе, что защищаем ее, а они не верили, пока новая реальность не сделала это очевидным.

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Наконец Европа консолидируется, или парализуется? Разные аналитики по-разному оценивают вероятности этих двух сценариев. Мы не знаем, как завершатся выборы в Германии и насколько устойчивой будет новая правительственная коалиция. Франция так же имеет внутриполитические проблемы с потенциальным разворотом в крайне правый конец политического спектра на следующих выборах. Но с нами будут по крайней мере Великобритания, нордично-балтийская восьмерка, Нидерланды, Польша и Чехия. Отдельно скажу о Польше: несмотря на все, друг без друга мы не выживем в том мире, который сейчас имеем.

Не исключено, что в результате американских и российских атак на европейское единство Европейский Союз прекратит существование. Иногда будет складываться впечатление, что Россия переиграла всех. Но одновременно такое потенциальное поражение сможет дать толчок для формирования нового союза – безопасности, а не экономического. В этом союзе Украина будет играть важную роль, потому что без нас он невозможен. Не исключено, что Интермариум (Междуморье) из нереалистичного политического прожекта превратится в реальность.

Между прочим, нам надо максимально ускорить евроинтеграцию, несмотря на то, что мы можем оказаться в ситуации, когда ЕС уже прекратит существование. Чем дальше мы продвинемся по этому пути, тем весомее будет наша роль и лучше условия в новом союзе.

В-третьих, стоит искать союзников за пределами США и Евросоюза, и здесь стоит вспомнить прежде всего Турцию. Те, кто смотрит на мир детским взглядом, причисляют к нашим врагам всех, кто не подписал наши документы, не высказался достаточно однозначно, когда-то что-то делал в свою пользу такое, что нам не нравилось. Но так можно оказаться в мире, где все вокруг считаются врагами. Мир крутится не вокруг Украины, каждая страна заботится прежде всего о себе. А нам надо заботиться прежде всего о себе и искать союзников в этом деле.

Поскольку Россия не может завалить Украину военным методом, она будет делать это политическим. Идея выборов во время войны, то есть до подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности, будет разрушительной для Украины (даже подписание такого соглашения это еще не мир, а наступает он только с началом его фактического выполнения). США и Россия сейчас объединяются в продвижении этой идеи "сначала выборы, потом мир" – это лучший способ завалить Украину быстро и недорого. О выборах я писал десятки раз и еще напишу.

Отмечу, что потеря украинской государственности, которая наступит после этого, не гарантирует украинцам выживание (опыт ХХ века, Бучи, Мариуполя и других временно оккупированных территорий поможет это понять).

Россия мобилизует всех без отсрочек и бронирований и бросит на следующую волну имперской экспансии – на беззащитную Европу. И спрятаться уже не будет куда – вы можете убежать в Польшу, но война придет туда за вами.

Кстати, не секрет, что Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Он уверен, что для этого достаточно прекращения огня. Мы знаем, что это не так. Но даже если мирное соглашение будет заключено, Нобелевская премия вручена, а мирное соглашение потом нарушено, для Трампа это будет означать лишь одно – что мы сами виноваты, а он величайший миротворец современности. Он принес нам мир, а мы его отвергли.

Что нам делать?

Во-первых, понять, что мы имеем кризис, который грозит потерей государственности и жизни многим из нас. Политическим элитам надо немедленно прекратить политические распри и преследования, нелепые решения и кабинетное управление, а также подготовку к выборам (которых не будет, если мы не выживем).

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Сто лет назад именно такие распри привели к катастрофе. Политическим элитам надо вместе выйти к народу с призывом о единстве и сплочении перед угрозой потери всего. Говорят, что украинцы обычно объединяются только за 5 минут до расстрела, поэтому имеем последнюю возможность изменить эту ложную традицию.

Во-вторых, занимать субъектную позицию. Украина не согласится ни на какие условия, которые не обеспечивают стране и ее гражданам выживание. Мы не обязаны быть жертвой. На словесные атаки не обижаться и не реагировать, а выражать холодно и по-взрослому свои интересы и свою позицию.

Улучшение управления в Вооруженных Силах и в тылу, в экономике, ВПК, энергетике и других сферах становится вопросом выживания.

Немедленной катастрофы еще нет. Мы имеем ресурсы на этот год и должны использовать это время максимально эффективно, чтобы пробудить и собрать союзников, чтобы обеспечить себе ресурсы на следующий и последующие годы. Основные усилия должны быть сосредоточены на Европе.

Что делать каждому и каждой из нас?

Осознать масштаб проблемы и невозможность спрятаться от нее. Или ты в ВСУ, или для ВСУ. Приобщаться к победе или службой, или собственными деньгами и волонтерством.

Навести порядок в своей голове и держать ее холодной, не вестись на российскую пропаганду, не распространять ее. Если не можешь работать на победу – хотя бы не работай на поражение. Уровень информационных атак в ближайшее время вырастет в разы.

Помогать тем, кому сложнее. Поддерживать друг друга. Мы сетевое общество свободных людей, и это залог нашей устойчивости.

"Хотелось бы, чтобы этого не случилось в мое время, – сказал Фродо. "Я тоже, – сказал Гэндальф, – и все, кто живет в такое время. Но это не им решать. Мы можем лишь решать, что делать с данным нам временем".