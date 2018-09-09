Мишель Уильямс – 38: фильмы с именинницей, которые стоит посмотреть

Голливудская актриса Мишель Уильямс 9 сентября празднует свое 38-летие. Знаменитость, которая покинула школу для карьеры, достигла немалых успехов в шоу-бизнесе, которыми может смело щеголять.

Мишель Уильямс – одна из ведущих голливудских актрис. Звезда в 38 лет может похвастаться немалой фильмографией и наградами, в частности, "Золотым глобусом".

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Свою актерскую карьеру Мишель начала в подростковом возрасте. Звезда даже отказалась от учебы в школе для съемок в популярном сериале "Бухта Доусона". Тогда Мишель Уильямс было всего 15 лет. После участия в сериале актрису стали приглашать в десятки фильмов.



Ко дню рождения Мишель Уильямс журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 5 самых популярных фильмов, которые не только принесли славу звезде, но и в которых она показала свой талант.



"Горбатая гора", 2005



В оскароносном фильме Мишель Уильямс сыграла роль жены главного героя Ениса Дел Мара – Альму. По сюжету актриса играет хрупкую девушку, которая становится мамой двоих детей. И хотя героиня Мишель была второстепенной, однако ее талант отметили самые требовательные критики.



Смотрите трейлер фильма "Горбатая гора" (видео):

"7 дней и ночей с Мэрилин", 2012



Мишель Уильямс сыграла главную роль в фильме "7 дней и ночей с Мэрилин", превратившись в легендарную Мэрилин Монро. За участие в киноленте актриса получила награду "Золотой глобус".



Смотрите трейлер к фильму "7 дней и ночей с Мэрилин" (видео):

"Манчестер у моря", 2016



Знаковой ролью в карьере Мишель Уильямс было участие в фильме "Манчестер у моря". Кинолента, в которой звезда сыграла бывшую жену главного героя Рэнди Чендлера, была номинирована на несколько премий, в частности, "Оскар".



Фильм "Манчестер у моря" – смотрите видео трейлера:

"Остров проклятых", 2010



Мишель сыграла и умершую жену пациента психиатрической больницы Эндрю Леддиса. Актриса появилась в фильме вместе с талантливым Леонардо Ди Каприо.



Фильм "Остров проклятых" – смотрите видео трейлера:

"Голубой Валентин", 2010



Вместе с Райаном Гослингом актриса сыграла главную роль в романтическом фильме "Голубой Валентин". За участие в этой киноленте Мишель Вильмс получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса".



Фильм "Голубой Валентин" – смотреть видео трейлера: