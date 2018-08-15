Мисс Украина Вселенная 2018: яркие фото и видео с конкурса

14 августа состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Победительницей стала – Карина Жосан. Как проходил конкурс и что продемонстрировали участницы – предлагаем посмотреть в фото и видео далее в материале.

Церемония "Мисс Украина Вселенная 2018" традиционно состоялась в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. Всего в финал конкурса попало 18 красавиц. Победительницей жюри выбрали Карину Жосан, именно она представит Украину на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018". Второй Вице-мисс стала Валерия Рябченко, третьей – Анна Дурицкая, а четвертой – Катерина Семенченко.

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Победительнице конкурса во время церемонии награждения "Мисс Украина Вселенная 2017" Яна Красникова передала очаровательную корону. В конкурсе "Мисс Вселенная" Украина принимает участие с 2006 года, однако ни разу победу украинки так и не получили.

Из звездных гостей на конкурс пригласили Полиграф ШарикOFF, TAYANNA, Ivan NAVI, Артем Пивоваров, Constantine, TamerlanAlena, Даша Астафьева, ROZHDEN и DJ NANA.

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Как проходил конкурс – предлагаем посмотреть в ярких фотографиях и видео.

Что такое "Мисс Вселенная"?

Это самый масштабный и престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимают участие около ста претенденток с пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурса сделали замечательные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.