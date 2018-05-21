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Мясо в Украине от больших производителей является очень опасным для организма

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Опасное мясо
Опасное мясо / unsplash.com

90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.

Еще с 2009 года в Европе массово начали изучать проблему возникновения бактерий, на которые не действуют лекарства. В результате исследований оказалось, что виновата в этом еда, в частности, мясо, передает ТСН.

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По словам специалистов, хуже всего то, что животным дают те же препараты, что и людям. На крупных предприятиях антибиотики дают для профилактики болезней и быстрого роста. В частности, пенициллин ускоряет рост животных до 30% по массе.

Вредные антибиотики есть в свинине, курятине, говядине, мясе индейки и кролика. Даже во время домашнего выращивания животных немало людей злоупотребляют этими веществами.

Вылечить тяжелые заболевания могли только антибиотики. Но теперь большинство антибиотиков не помогают людям, поскольку их употребляют чуть ли не каждый день с мясом – часть бактерий в организме умирает, но часть выживает и становится новым супербактериями, которые уже никакие антибиотики не берут.

На упаковке производителей мяса в Европе обязывают писать про препараты, которые дают животным

Заведующий отделом организации мониторинговых исследований НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы Юрий Силаев рекомендует украинцам при покупке мяса требовать сертификат и заполнять "Книгу жалоб".

Мясо стоит дольше готовить, в частности, первый бульон с курицы или свинины сливать. Кроме того, он рекомендует избегать в рационе птичего жира, кожи и печени, где собирается все опасное.

Все сэкономленное на еде украинцы потом в 10 раз переплачивают в больнице. Украина за наши деньги содержит целую структуру, которая делает вид, что следит за безопасностью продуктов,
– пояснил он.

Теги: Новости Украины Здоровье Лекарства Здоровое питание Медицина
Источник: 24 Канал
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